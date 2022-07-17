تسريب موعد تقديم ليفاندوفسكي لاعبًا في برشلونة!

برشلونة يستعد لتقديم روبرت ليفاندوفسكي في الولايات المتحدة.

يستعد نادي برشلونة الإسباني للإعلان عن صفقة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الناديان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على انتقال ليفاندوفسكي إلى "كامب نو"، لكن الإعلان الرسمي عن الصفقة لم يتم حتى الآن.

لكن يبدو أن جوسيب إجناسي ماسيا المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في برشلونة، قد سرب بالفعل موعد الإعلان الرسمي عن انضمام ليفاندوفسكي إلى "البلوجرانا".

وحسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ماسيا أجرى مقابلة مع بعض مشجعي برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، وأكد خلالها أن موعد انضمام ليفاندوفسكي سيكون يوم الإثنين.

وقال: "لقد قضينا أربعة أيام في فترة التحضير لموسم 2022-23 وقدمنا أربعة لاعبين وغدًا، لا أعرف ما إذا كنت أقوم بالأمر الصحيح هنا، سنقدم نجمًا جديدًا هنا في ميامي".

وأضاف: "يتعين علينا إعادة النادي إلى قمة النادي الإعلامية والرياضية".

ويبدو أن ماسيا يشير بشكل واضح إلى روبرت ليفاندوفسكي في حديثه، خاصة وأن البولندي سيصل إلى ميامي في وقت متأخر من مساء الأحد.

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