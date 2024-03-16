تسريب رسالة القرار النهائي.. "أسباب شخصية" وراء تمثيل براهيم دياز للمغرب!

المغربي قرر أن يكون عربي الجنسية الرياضية..

لا تزال قضية تمثيل براهيم دياز لمنتخب المغرب حاضرة بقوة في الأروقة الإسبانية، خصوصًا وأن لاعب ريال مدريد خاض مباراة دولية مع إسبانيا في 2021.

وأوضح المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي في وقت سابق، أنه قدم قائمة في مطلع مارس يستدعي فيها دياز، لكن بعدها بأسبوع تلقى مكاتبة من دياز عبر الاتحاد الإسباني تفيد بأنه يعتزل اللعب لمنتخب إسبانيا، وقرر تمثيل المغرب.

في 9 مارس 2024، أرسلت الجامعة المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم صادرة بلسان دياز نفسه، وهو يبلغ فيها أعلى هيئة في كرة القدم العالمية قراره "باللعب من الآن فصاعدًا مع المنتخب المغربي" وتمثيل المنتخبات الوطنية للمغرب.

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صحيفة "آس" الإسبانية هي من أفصح عن تفاصيل هذه الوثيقة، التي كانت مكتوبة باللغة الفرنسية، وفقًا لها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة لم تحمل اعتزالًا عن اللعب لمنتخب إسبانيا، وإن كانت النية معروفة ضمنيًا بتمثيل المغرب، خصوصًا أن دياز ذكر أن "أسبابًا شخصية" وراء قراره بتمثيل المغرب في رسالته نفسها.