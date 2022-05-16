بسبب برشلونة .. رئيس فالنسيا يهدد سولير بالقتل!

كشفت تسريبات صوتية منسوبة لأنيل مورثي رئيس فالنسيا يتوعد فيها اللاعب كارلوس سولير حال رحل عن صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سوبر ديبورت" والتي نشرت التسريبات، حيث أكد خلالها أنه لا يعارض رحيل اللاعب بالرغم من ذلك.

وقال مورثي: "كارلوس سولير واضح، هو يريد الرحيل وبشكل جيد وعلينا أن نحترم ذلك، ويريد أن تكون عائلته بخير".

وأضاف: "قلت له نريد أن نحصل على عروض لبيعك، لو رحلت بشكل مجاني في يناير سأقتلك خلال المؤتمر الصحفي".

وأكمل: "سأرصد 100 ألف يورو من أجل قتله، يجب أن يأتي بالأموال، هو خريج الأكاديمية، والنادي استثمر كثيرًا فيه".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف برشلونة، حيث أبدى النادي الكتالوني اهتمامه به في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن عقد سولير مع فالنسيا ينتهي بنهاية الموسم القادم، مما يعني أنه يستطيع الاتفاق مع أي فريق في يناير القادم دون العودة لإدارة فريقه.