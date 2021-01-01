تسريبات .. ريال مدريد منح رونالدو مليون يورو بلا عقد!

كواليس سرية حول تعاملات ريال مدريد المالية

كشفت وثائق مسربة أن ريال مدريد تجنب منح رونالدو نازاريو دا ليما عقد عمل واكتفى بمنحه مليون يورو بشكل سري دون أي أوراق أو وثائق تثبت عمله في النادي الملكي قبل سنوات.

وفقًا لـ Infolibre لم يمنح ريال مدريد عقد عمل لرونالدو لتجنب الاضطرار الخاصة بإمكانية عرضه على مجلس العمل ولأسباب ضريبية.

بالإضافة إلى ذلك ، في قضية روبيرتو كارلوس، استولى ريال مدريد على جزء من راتبه بعد تلقيه أمرًا من محكمة ساو باولو لعدم دفع نفقة لاثنين من أطفاله التسعة.

القصة تعود إلى عام 2016 والذي قرر فيه النادي الملكي بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز إعادة أساطير ريال مدريد إلى الواجهة من جديد لتولي مناصب إدارية.

في عام 2016، عين ريال مدريد روبرتو كارلوس ورونالدو سفيرين للنادي في العالم، وفي عام 2017، عين راؤول نائبًا للمدير العام. حصل الثلاثة على مكافأة قدرها مليون يورو في السنة.

تم الكشف عن ذلك من قبل "Infolibre" ، من خلال وثائق "Football Leaks" المسربة إلى الأسبوعية الألمانية دير شبيجل. الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول المعاملات السرية للنادي الملكي.

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يذكر أن وثائق "Football Leaks" فضحت الكثير من الأشياء السرية التي حدثت في الغرف المغلقة فيما يتعلق بأندية كرة القدم الأوروبية الكبرى منها والصغرى.