تسريبات جديدة.. بيكيه يطلب تأجيل مباراة بسبب شاكيرا وراموس يشتكي برشلونة!

الفضائح مستمرة

استمرارًا لسلسلة التسريبات المنتشرة الفترة الأخيرة، يظهر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي، في محادثة مثيرة للجدل مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

وكان راموس قد ظهر في تسريب أخير، وهو يطلب من روبياليس مساعدته من أجل الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بعام 2020.

والآن تخرج صحيفة "El Confidencial" الإسبانية بتسريب لمحادثتين لروبياليس، واحدة مع راموس والأخرى جمعته بجيرارد بيكيه نجم برشلونة.

ما هو التسريب الجديد لراموس؟

قامت الصحيفة بنشر رسائل صوتية جديدة أرسلها راموس لرئيس الاتحاد الإسباني، ليشتكي له بشأن مزايا التحكيم المزعومة للغريم التقليدي برشلونة.

وترجع المحادثة بين الثنائي لتاريخ 20 يناير 2019، بعد فوز برشلونة على ليجانيس بنتيجة 3/1، بوجود حالة من الجدل حول الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وقال راموس لروبياليس:"روبي، نحن قلقون للغاية بشأن قضية حكم الفيديو المساعد خاصة مع برشلونة، ما يفعله الحكام هو عار حقيقي ووقاحة، هل شاهدت اليوم خطأ سواريز على حارس المرمى في الهدف الثاني؟ هذه مزحة".

وأضاف:"بدأنا نشعر بالقلق بشكل جدي بشأن مسألة تقنية الفيديو خاصة في الحالات التي تخص برشلونة على وجه التحديد".

وجاء رد رئيس الاتحاد الإسباني:"مساء الخير يا سيرخيو، أنت قائد المنتخب الوطني ولديك مئات أو آلاف المباريات التي لعبتها، وأنت تفهم أكثر من أي شخص آخر أنه في بعض الأحيان توجد آراء مختلفة حول حقيقة ما، أنا لا أخوض في هذه القضايا، نحن نعمل بجد حتى تتحسن كفاءة التحكيم، لذلك يجب علينا التعاون لتحقيق هذا الهدف".

ورد عليه راموس:"أهنئك على هذا الرد الدبلوماسي، ولكني كنت أتمنى رأي شخصي حول ما حدث مع برشلونة بالأمس لأنها فضيحة تجعلهم الأقرب للفوز بالدوري".

ماذا عن تسريب بيكيه؟

والآن مع محادثة مثيرة للجدل بشكل أكبر، عندما طلب جيرارد بيكيه لاعب برشلونة من رئيس الاتحاد الوطني ببلاده، تأجيل موعد مباراة منتخب إسبانيا مع رومانيا، بسبب معارضتها لبطولة كأس ديفيز للتنس والتي كانت تنظمها شركته الخاصة.

وقال بيكيه لروبياليس:"روبي، يجب أن نتحدث عن موضوع مهم جدًا بالنسبة لي وعليك أن تقدم لي هذه الخدمة بغض النظر عن أي شيء، هناك مباراة بين إسبانيا ورومانيا في واندا يوم 18 نوفمبر، وفي نفس هذا اليوم ستبدأ بطولة كأس ديفيز في مدريد، وستتواجد شاكيرا بالافتتاح للغناء وسنقدم عرضًا رائعًا".

وأوضح:"وجود مباراتنا في نفس التوقيت سيتسبب في تفكيكنا وعدم تواجدنا معًا بالحفل، لذلك لا أعرف ما إذا كان يمكن نقل اللقاء إلى يوم الأحد الذي سيكون مثاليًا، وربما الجمعة أو الخميس، دعنا نلقي نظرة على جدول المباريات، ولكني أعلم أنك لم تبدأ بعد في بيع التذاكر لذلك يمكنك تغيير موعد المباراة".

وأجاب رئيس الاتحاد الإسباني:"حسنًا، سأبحث في الأمر لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنًا، وسنحاول تغيير موعد اللقاء لو تواجدت هذه الإمكانية".

وفي النهاية لم يحدث أي تغيير على موعد المواجهة، حيث كان يجب لعب مباراة إسبانيا بجدول موحد مع المباريات الأخرى.

اقرأ أيضًا ..