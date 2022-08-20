تسبب في ركلة جزاء وزميله أضاع النقطة .. أرقام مصطفى محمد ضد مارسيليا

النجم المصري يشارك كبديل وكاد يؤثر في النتيجة

تعرض نانت للهزيمة أمام نظيره مارسيليا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

المباراة شارك فيها المصري مصطفى محمد الذي حل كبديل في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء بدلً من الفرنسي إيفان جيسان الذي تلقى بطاقة صفراء قبلها بدقائق للتهور.

تأثير مصطفى محمد كان فوريًا حيث نجح بشكل رائع في قلب الأمور، وتحصل على ركلة جزاء لفريقه بعد أن أوقع المدافع صامويل جيجو في خطأ فادح وتسبب في طرده.

تعادل الضيوف في النتيجة بالفعل بفضل ركلة الجزاء، لكن لم تمر دقائق قليلة حتى أحبط نيكولا بالوا جهود مصطفى محمد وسجل في شباكه بالخطأ ليخرج مارسيليا بالفوز بعشر لاعبين.

النجم المصري لعب اليوم مباراته الثالثة في الدوري الفرنسي والرابعة مع نانت بشكل عام بعد مباراة كأس السوبر ضد باريس سان جيرمان.

ولا يزال لاعب الزمالك السابق لم يجد طريقه للشباك مع فريقه الجديد سواء عن طريق الصناعة أو التسجيل، وتعد ركلة جزاء اليوم هي أول مساهمة تهديفية له.

لكن ركلة الجزاء التي تسبب فيها والبطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع مارسيليا لم يكونا كل ما قدمه، إليكم فيما يلي أبرز أرقام مصطفى محمد في اللقاء: