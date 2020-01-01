تريندات زمان | العويران مارادونا والدعيع السد المنيع .. إنجاز السعودية بمونديال 94

ما الذي سيحدث إذا تواجد "تويتر" خلال مشاركة السعودية في كأس العالم 1994؟

أداء تاريخي قدمه المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، نجح خلاله لاعبي الأخضر في حفر أسمائهم من ذهب في تاريخ الكرة السعودية العربية.

الأخضر السعودي نجح في إبهار الجميع منذ أولى المباريات أمام هولندا رغم الخسارة، ثم عاد وحقق الفوز على شقيقه المغرب، ليكرر فوزه على بلجيكا ويصعد إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ السعودية.

ولكن هل تخيلنا وجود "السوشيال ميديا" في هذا التوقيت، بالتحديد موقع "تويتر" الأكثر انتشارًا واستخدامًا في المملكة العربية السعودية؟

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فلنتخيل سويًا ما هي "الهاشتاجات" أو الوسوم التي كانت ستكون الأكثر تداولًا بعد كل مباراة؟ هذا ما سنتخيله سويًا خلال السطور التالية..

رأسية أنور الذهبية

بالتأكيد هدف فؤاد أنور في منتخب هولندا، سيكون له أثر إيجابي، وسيكون اسمه هو الأكثر تداولًا على "تويتر" في المملكة، خلال سير المباراة وبعدها.

وسيكون هناك تعليقات سعودية مثل: "رأسية تدرس من فؤاد"، "هدف تاريخي سيتذكره أبنائنا وأحفادنا"، وغيرها من التعليقات التي ستكون طريفة وواقعية.

أخطاء الدعيع القاتلة

قدم محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي مستوى مميزًا خلال مباراة هولندا، حتى جاء فيم يونك الذي أطلق صاروخًا من خارج منطقة الجزاء، ليتعادل به لمنتخب بلاده، لم ينجح الدعيع في التصدي لها بالرغم من أن التصويبة جاءت من بعيد، قبل أن يسجل جاستون تاومنت الهدف الثاني في الدقيقة 86 من خطأ قاتل وقع فيه الدعيع، ليجد المرمى خاليًا ويسجلها برأسه بكل سهولة.

الحقيقة أن المنتخب السعودي كان يقدم أداءً رائعًا طوال المباراة، وكان متفوق بهدف دون رد، حتى سجل الهولنديون الهدفين، ولكن ما هو رد فعل الجماهير السعودية عبر "تويتر" بعد المباراة؟

"ضيعتنا يا الدعيع"، "الله يسامحك يا الدعيع"، "أهدرت مجهودك أنت وزملائك"، وغيرها من التعليقات الغاضبة ضد الدعيع، بالرغم من أنه قدم مباراة تاريخية هو الآخر.

الدعيع يعوض الهزيمة

وفي المباراة الثانية أمام منتخب المغرب، قدم محمد الدعيع أداءً اسطوريًا مازال محفورًا في ذاكرة كل من شاهد المباراة، حيث كان بمثابة السد المنيع أمام الهجمات المغربية الشرسة، واستطاع أن يحافظ على تقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف، في أداء استثنائي.

بالرغم من تسجيل فؤاد أنور الهدف الثاني له في المونديال، ولكن كل الأنظار كانت تتجه إلى الدعيع، وسيكون هو حديث "تويتر" و"السوشيال ميديا" الأول في المملكة.

التعليقات السعودية بعد المباراة كانت ستكون كالآتي: "الدعيع أسد سعودي"، "ما شاء الله يا الدعيع كنت سدًا منيعًا"، "الدعيع الإخطبوط".

العويران مارادونا

ودخل المنتخب السعودي المباراة الثالثة أمام نظيره البلجيكي، وهدفه هو تحقيق الفوز لا بديل عنه، من أجل الصعود إلى دور الـ16 وتحقيق الإنجاز، وهذا ما حدث بالفعل، بفضل الهدف التاريخي الذي سجله سعيد العويران، بعدما أخذ الكرة من منتصف ملعب الأخضر متوجهًا نحو مرمى بلجيكا، ليراوغ أي لاعب يحاول إعاقته أو إحباط محاولته.

وبالفعل سجل سعيد العويران هدفًا تاريخيًا، سيظل محفورًا في تاريخ كأس العالم، نجح به أن يقود الأخضر إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

العويران كان حديث الصحافة وقتها، ولكن ما الذي ستتناوله الجماهير عن هذا الهدف والفوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

"العويران أفضل من مارادونا"، "لديكم مارادونا ولدينا العويران"، "العويران أفضل هدف في المونديال"، وغيرها من التعليقات التي ستكون احتفال الجماهير بالهدف والتأهل.

"كفو يا أبطال"

وتلقى المنتخب السعودي الخسارة من نظيره السويدي في مباراة دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة ظهرت فيها علامات الإرهاق على الأخضر، ولم يستطع لاعبوه مجاراة منتخب السويد الذي سيطر على مجريات المباراة.

وبعد انتهاء تلك الرحلة الممتعة، لن يحزن أي سعودي على هذا الأداء المشرف، وسيكون ردود الأفعال، هي الاحتفاء بما قدمه نجوم الأخضر خلال المونديال، وستكون التعليقات مثل: "كفو يا أبطال شرفتمونا في المونديال"، "قدمتم أفضل ما توقعنا وشرفتم الكرة العربية والسعودية".