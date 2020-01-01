لجنة الحكام: رفضنا طلب النصر .. اتفاقاتنا واضحة من البداية

اللجنة استجابت لطلب ورفض آخر للعالمي

عقد الإسباني فيرناندو تيرساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الإعلاميين، للحديث عن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الجولات الأربعة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حالة جدل كبيرة صاحبت المباريات، خاصةً مواجهة النصر والشباب بالجولة الثالثة، والتي اعترض بعدها العالمي، مطالبًا بكشف حديث حكم الفيديو مع حكم الساحة، مؤكدين أن هدف الليوث الأول تسلل.

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المباراة كانت انتهت بفوز الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ حسمها إيفر بانيجا بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ليلقن العالمي الهزيمة الثالثة له بالموسم.

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وكشف تريساكو خلال اجتماعه، المحادثة التي دارت بين شكري الحنفوش؛ حكم الساحة، وحكم تقنية الفيديو بالمباراة، والتي أظهر أن الثاني يؤكد للأول أن اللقطة غير واضحة بالنسبة له إلا أن رئيس لجنة الحكام أكد بعدها أن الهدف غير صحيح.

رئيس لجنة الحكام تابع حديثه: "حكم تقنية الفيديو في هذه المباراة قررنا استبعاده من إدارة مباريات الجولة المقبلة، وعندما يكون جاهزًا سنكلفه بالمباريات مستقبلًا".

وواصل: "النصر بعد هذه المباراة طالب بتعيين حكام أجانب في كافة مبارياته حتى نهاية الموسم، لكننا رفضنا طلبه، فقبل انطلاق الموسم وافقت كافة الأندية على سبع مباريات فقط لكل نادٍ بتحكيم أجنبي".

واختتم: "الجولة الخامسة ستشهد تواجد طاقم تحكيم أجنبي واحد فقط، وبالجولة السادسة سيكون الجميع سعوديين، فحتى الآن أنا راضٍ عن مستواهم".

يذكر أن النصر يحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط، إذ خسر ثلاث مباريات وانتصر في لقاء وحيد.