تريزيجيه يعلن إصابته بفيروس كورونا

فيروس كورونا يواصل الانتشار في الدوري الإنجليزي

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا مع بداية عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب طويل وصل لأكثر من شهر.

تريزيجيه يعد من أبرز العناصر الأساسية في منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد الجناح الأيسر الذي يعتمد عليه حسام البدري المدير الفني للفراعنة خلال الفترة الماضية.

وكشف تريزيجيه عن الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بفيروس كورونا ليستمر غيابه عن الفريق لمدة أطول وغياب مؤثر بكل تأكيد في صفوف الفيولا.

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وقال نجم أستون فيلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله ما شاء فعل، بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل".

وأضاف: "بداية العودة للتدريبات الجماعية تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

قدر الله ماشاء فعل

بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.



الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض pic.twitter.com/OEoF4ZG3k7 — Trezeguet (@Trezeguet) January 12, 2021

وتعرض الكثير من اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إغلاق مقر تدريبات أستون فيلا مؤخرًا بسبب الحالات التي ظهرت داخل النادي.