تريزيجيه: مواجهتي لصلاح يوم مميز لمصر وأبو تريكة يحثني على التألق دائمًا

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اعتبر محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، أن مواجهة ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء مواطنه محمد صلاح سيكون "يومًا مميزًا" لمصر.

ومن المقرر أن يحلّ الريدز ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا في فيلا بارك، بعد بداية مميزة للطرفين الذين لم يتلقيا أي هزيمة على صعيد الدوري بعد مرور ثلاث جولات.

تريزيجيه قبل المباراة أجرى حوارًا مطولًا مع ديلي ميل تحدث فيه عن العلاقة القوية التي تربطه بصلاح، كما أشار إلى أنه عانى كثيرًا خلال توقف كرة القدم من مارس ليونيو بسبب فيروس كورونا.

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الدولي المصري قال عن صلاح "سيكون يومًا مميزًا لمصر، لقد لعبت مع صلاح في المنتخب على مدار سبع سنوات. ألعب على اليسار وهو على اليمين، وصلنا سويًا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 وصعدنا لكأس العالم".

"ستكون مباراة صعبة أمام ليفربول بسبب ما حققوه ولكننا جاهزون، نحن مستعدون لفعل شيء جيد لأستون فيلا، لدينا فريق قوي الآن وقد تعلمنا من العام الماضي وأعتقد أن بمقدورنا القيام بشيء مهم هذا الموسم."

"صلاح وأنا صديقان مقربان اعتدنا أن نلتقي في لندن خاصةً في الإجازات، ربما نذهب لتناول العشاء مع محمد النني وأحمد حجازي وأحمد المحمدي. نحن جميعًا أصدقاء جيدون ولسنا مجرد زملاء، ونعرف عائلات بعضنا البعض وكل شيء عنّا".

كما أضاف "أنا متأكد أننا سنتحدث قبل المباراة ولكننا سنمزح ولن نتحدث عنها، سنمزح فقط ونناقش أشياء أخرى، أي شيء لتخفيف الضغط".

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"أتحدث أيضًا بانتظام مع محمد أبو تريكة، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر على الإطلاق. كان يتصل بي دومًا قبل المباريات ويخبرنني بأن الشعب المصري يتطلع لما سأفعله أنا وصلاح وبقية المحترفين، ويقول أن علينا أن نفعل شيئًا جيدًا لهم لا لأنفسنا فقط."

أما عن فترة الحجر الصحي "لقد كان وقتًا عصيبًا في الغاية، قضيت ثلاثة أشهر في شقتي ولم أتمكن من العودة إلى مصر لرؤية أمي وإخوتي، لكني قلت لنفسي أنني حلمت وكان عليّ العمل هنا وقلت لنفسي سيأتي وقت عائلتي لاحقًا، أنا أيضًا محظوظ لوجود زوجتي وابني معي".

وأتم "أنا أتدرب دائمًا حتى في نهاية الموسم، في الإجازة كنت أستيقظ من الساعة الثامنة قبل كل أفراد عائلتي لأجري على الشاطئ ثم أقوم ببعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية".

يذكر أن تريزيجيه انضم لأستون فيلا قادمًا من قاسم باشا في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 10 مليون يورو، وقد شارك معهم الموسم الماضي في 41 مباراة وسجل سبعة أهداف وصنع 3 في مختلف المسابقات.