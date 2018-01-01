تريزيجيه يتمرد على إدارة قاسم باشا بسبب عرض اتحاد جدة

قاسم باشا رفض أكثر من عرض لتريزيجيه في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا التركي، تمرد على ناديه ولم يحضر المران.

وأشارت التقارير في الفترة الأخيرة، إلى تلقي قاسم باشا التركي عرضًا من اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات اللاعب ولكن النادي يماطل في المفاوضات.

ووفقًا لما نشرته تقارير تركية اليوم، أن اللاعب لم يحضر المران اعتراضًا على طريقة التعامل مع العروض التي تقدم لتريزيجيه في الفترة الأخيرة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويسعى اتحاد جدة السعودي لتدعيم فريقه في يناير بلاعبين مميزين للبعد عن منطقة الهبوط في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب نادي قاسم باشا التركي في الحصول على ما يقرب من 10 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.

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ورفض قاسم باشا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لضم تريزيجيه، أبرزهم كان من لاتسيو الإيطالي بمقابل مادي 6 ملايين يورو.