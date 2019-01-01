جريليش يُنهي نحسه مع أستون فيلا على حساب إيفرتون

الانتصار الأول للفيلانز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أنهى لاعب وسط أستون فيلا جاك جريليش، اليوم الجمعة، حالة النحس الشديدة التي عانى منها على مستوى الدوري الإنجليزي.

جريليش شارك في فوز الفريق الصاعد حديثاً للبريميرليج، بهدفين نظيفين على إيفرتون بالجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ثنائية أصحاب الأرض جاءت عن طريق ويسلي دا سيلفا وأنور الغازي، في مواجهة شارك بها الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا

الفوز يعني الكثير لجريليش، حيث يعتبر الأول له في الدوري الإنجليزي منذ 9 مايو 2015.

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صاحب الـ23 عاماً حظى بسلسلة كارثية بالخسارة في 20 مباراة مع فريقه، منذ الفوز على وست هام بهدف دون رد.

يذكر أن الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر من البريميرليج، بينما يأتي إيفرتون تاسعاً بـ4 نقاط.