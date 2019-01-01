تريبيير: تركت توتنهام بسبب مشاكل خلف الكواليس

التعزيزات مستمرة لفريق المدرب دييجو سيميوني

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كيران تريبيير ظهير أتلتيكو مدريد الجديد أن انتقاله من توتنهام هوتسبر إلى النادي الإسباني يرجع إلى بعض المشاكل "خلف الكواليس".

وقال تريبيير في تصريحاته لسكاي سبورتس:"أعتقد أنه كان الوقت المناسب لي أن أخوض التغيير وأنتقل لخطوة جديدة".

وأضاف:"لا أعني أني كنت بحاجة ضرورية لذلك، ولكن بعض الأشياء حدثت خلف الكواليس في توتنهام ولم أكن أود البقاء وسطها، هذا ما أريد اجتيازه".

وكان اللاعب قد أتم انتقاله إلى أتلتيكو مدريد مقابل 22 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن تريبيير -28 عاماً- شارك في فوز فريقه الودي على الغريم ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.