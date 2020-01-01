دعوة للتصالح من تركي آل الشيخ إلى الأندية السعودية

رسالة من مالك ألميريا إلى الجماهير

دعا تركي ل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، جماهير الأندية السعودية للابتعاد عن المشاحنات والإساءات بينهما وبين بعضها.

الجمهور السعودي دخل في خلافات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً فيما يتعلق بأمر استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن يحصل عل اللقب حال إلغائه، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

منشطات وصفعات ومشادة مع الرئيس .. أزمات المصريين في الدوري السعودي

المزيد من الفرق

الرياضة في المملكة السعودية توقفت منذ مارس الماضي، وتم تجميد تدريبات كافة الأندية لحين إشعار آخر، وسط أنباء عن عودة المباريات من جديد في أغسطس المقبل.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا حبايبي الهلاليين والنصراويين والاتحاديين والأهلاوية والشبابية وكل الأندية في بلدنا الكبير ... خلونا نحب الكورة بدون تجريح أو خطاء أو أساءه ل أحد ...في الأخر كوره وروح رياضية ... حب فريقك زي ماتبي بس بدون أساءه او تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل".

ياحبايبي الهلالين والنصراويين والاتحاديين والاهلاوية والشبابية وكل الاندية في بلدنا الكبير ... خلونا نحب الكورة بدون تجريح أو خطاء أو أساءه ل أحد ... في الأخر كوره وروح رياضية ...حب فريقك زي ماتبي بس بدون أساءه او تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل 🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2020

يذكر أن الوزير السعودي ابتعد عن الرياضة العربية تمامًا منذ سحبه من وزارة الرياضة إلى وزارة الترفيه، ليخوض تجربة استثمارية جديدة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.