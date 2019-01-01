تركي يعلن رحيل حسام حسن والمفاضلة بين ثلاثة مدربين لقيادة بيراميدز

مشوار قصير للتوأم مع بيراميدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، رحيل الجهاز الفني بقيادة حسام حسم بعد تعادله مع الزمالك، وأنه يفاضل بين ثلاثة أسماء عالمية لتولي المهمة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل جانب في مباراة مثيرة مساء الخميس، لكن تركي خرج وانتقد أداء الفريق وقرارات حسن في وسائل الإعلام.

وكتب تركي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

ثم نشر بياناً آخر قال فيه: "الاعلان عن المدرب النهاردة المساء إن شاء لله بعد انتهاء الاجتماع، مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات ... لدينا ٣ خيارات جاهزة وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً".

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📍من هنا بدأ ميسي ومن هنا يبدأ ابنه.. هنا لامسيا 🔴🔵



(📽: IG/leomessi) pic.twitter.com/aBjlrPgjDO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

ووضع تركي بيانات المرشحين الثلاثة وهو فاندرلي لوكسمبورجو، مدرب البرازيل السابق، مانويل خيمينز، مدير فني إسباني، وإيفان يوفانوفيتش، قائد النصر الإماراتي سابقاً.

واستعرض التقرير مسيرة كل مدرب ومحطاته التدريبية المختلفة وأبرز إنجازاته مع الفرق التي قادها خلال مسيرته الحافلة.

يُذكر أن حسام حسن تولى تدريب الفريق في أكتوبر الماضي بعد رحيله عن المصري وقاده في 11 مباراة، فاز في ستة وتعادل في خمسة.

ويملك بيراميدز 39 نقطة في وصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة.