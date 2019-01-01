تركي العمار يتحدث عن مواجهة أهلي جدة في الدوري السعودي

مواجهة قوية بين الشباب والأهلي في الدوري السعودي

تحدث تركي العمار لاعب الشباب السعودي عن مواجهة الأهلي، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يستضيف الشباب نظيره الأهلي، في ستاد "الملز"، في تمام السادسة إلا 10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، بعد غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشر.

وقال تركي العمار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المباراة أمام الأهلي ستكون قوية للغاية وسنعمل على تقديم مستوى مميز".

وأضاف: "المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي والفوز الكبير سيكون دافع لنا أمام الأهلي لتحقيق الفوز عليهم وخطف الثلاث نقاط".

اقرأ أيضًا - محرز والبلايلي ينافسان على جائزة أفضل هدف إفريقي بعام 2019

وتابع العمار في تصريحاته: "جماهير الشباب لا يحتاجون دعوة لحضور المباريات، نعلم جيدًا أنهم يدعموننا دائمًا وخلفنا بشكل مستمر".

ويحتل الشباب المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة بعد مرور 12 لقاء حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وتلقى 5 هزائم.