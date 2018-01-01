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تركي آل الشيخ يوجه بإطلاق نسخة جديد من كأس زايد وبطولة عربية جديدة

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بطولة جديدة للمنتخبات العربية الكبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمانة العامة للاتحاد، بتنظيم بطولة أخرى من كأس زايد للأندية الأبطال.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن تركي آل الشيخ، طلب من الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، بتنظيم نسخة أخرى من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد نجاح النسخة الحالية.

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وشهدت النسخة الحالية منافسة قوية بين جميع الفرق التي شاركت فيها، كما أيضًا شهدت حضورًا جماهيريًا رائعًا.

آل الشيخ طلب أيضًا من الأمانة العامة للاتحاد العربي، بتنظيم بطولة عربية للمنتخبات الكبرى، سيتم بحثها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم بحث إمكانية إطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار خلال الأيام المقبلة، من قبل الاتحاد العربي، وبعدها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

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