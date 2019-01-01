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كأس الاتحاد الأفريقي

تركي آل الشيخ يهدد الأهلي بخصم 6 نقاط

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مناوشات جديدة بين تركي آل الشيخ وجماهير الأهلي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز تحذير شديد اللهجة للنادي الأهلي بعد قيام الجماهير بسبه أمس.

وكان الأهلي حقق الفوز بخماسية نظيفة على حساب سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أنه تعرض للسب أمس وأنه في حالة التصعيد سيتم خصم نقاط من الأهلي.

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وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه على "فيس بوك": "اتشتمنا مرة تانية النهاردة.. يا تراى نصعد الموضوع ويبقى فيها 6 نقاط؟ ولى نعدي الموضوع؟ أنا بقول.. اشتموا لغاية متخبطو راسكم في الحيط (طال عمري حبيب أمي)".

تركي

وقام آل الشيخ بإزالة هذا المنشور بعد نشره بدقائق معدودة، ولكنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة وجاءت ردود أفعال واسعة من الجماهير.

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