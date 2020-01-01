تركي آل الشيخ يكشف عن مصير حسام عاشور وميدو يطلبه في الزمالك

تفاعل معالي المستشار مع تغريدة للاعب الدولي المعتزل أحمد حسام ميدو الذي أكد أن عاشور هو الخاسر الأكبر في هذه الأزمة

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي السابق عن موقفه من دعم اللاعب حسام عاشور بعد خروجه من حسابات الأهلي وتوجيه الشكر له من قبل إدارة النادي.

وتفاعل معالي المستشار مع تغريدة للاعب الدولي المعتزل أحمد حسام ميدو الذي أكد أن عاشور هو الخاسر الأكبر في هذه الأزمة.

وغرد ميدو قائلاً : " أكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!! انا لو مكان حسام عاشور وقادر العب اكمل لعب سنه كمان وفي الزمالك طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور".

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ليرد معالي المستشار : "صباح الفل حبيبي ميدو أنت عارفني ... وحسام متقلقش عليه".

صباح الفل 🙏🏻❤️ حبيبي ميدو انتى عارفني ... وحسام متقلقش عليه👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 3, 2020

ورد ميدو : "أنت عمرك ما تخليت عن حد في صفك ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام".

وكتب معالي المستشار : "حبيبي وده الواجب"، ليطلب ميدو أن ينضم عاشور للزمالك مغردًا : "حبيبي يا ابو ناصر عاوزينه في الزمالك".

يُذكر أن إدارة النادي الأهلي قد وجهت الشكر للاعب حسام عاشور على ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية، على خلفية دعمه في مقطع فيديو لرئيس الأهلي الشرفي السابق تركي آل الشيخ.