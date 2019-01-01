تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تعاقد ألميريا مع لاعبين من الدوري السعودي

كان مالك نادي بيراميدز السابق قد قرر خوض تجربة جديدة في أوروبا

ماجد جزر

حسم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني موقفه من التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آل الشيخ غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة تنص على "بدأت الاشاعات.. لن تتم صفقه مع أي لاعب في الدوري السعودي في الفترة الحالية".

وكانت بعد التقارير خرجت وأكدت أن تركي سيبدأ التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي في ناديه الإسباني الجديد.

وكان مالك نادي بيراميدز السابق قد قرر خوض تجربة جديدة في أوروبا، وبالتحديد مع نادي ألميريا الإسباني بعد التوصل إلى اتفاق مع ملاك النادي.

الجدير بالذكر أن نادي ألميريا الإسباني شرح أهداف مشروعه الأسبوع المنصرم وقدم مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي اختير لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فنياً خلفًا للمدرب أوسكار فيرنانديز.