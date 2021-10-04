تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل فريق "الهلال والنصر" ويُعلن مفاجأة جديدة

مباراة كبرى في الرياض تجمع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان

عقد تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر اليوم الإثنين للحديث عن فعاليات موسم الرياض الترفيهية والرياضية، وقد تحدث عن المباراة التاريخية التي ستجمع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان.

وزارة الترفيه السعودية تُقيم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية ضمن موسم الرياض الذي سينطلق في الـ11 من أكتوبر القادم تحت شعار "2019 كان تخيل … 2021 تخيل أكثر".

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المستشار السعودي كان قد أعلن إقامة مباراة تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر السعوديين، وقد أوضح اليوم أن المدرب الذي سيقود الفريق السعودي سيُعلن اسمه خلال يومين.

وأضاف آل الشيخ أن المدرب سيصل الرياض قبل موعد اللقاء المرتقب بفترة كافية وسيختار عناصر الفريق من لاعبي الهلال والنصر الأجانب والمحليين، مؤكدًا أن المدرب سيكون المسؤول الأول عن تلك الاختيارات.

وكشف آل الشيخ عن مفاجأة أخرى وهي إقامة مباراة ثانية كبيرة ضمن موسم الرياض لا تقل عن مستوى المواجهة الأولى، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المباراة ستُعلن حال اكتمال الإجراءات الرسمية اللازمة.

باريس سان جيرمان ضم مؤخرًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، وقد تكون تلك المباراة هي زيارته الأولى للمنطقة العربية بالقميص الفرنسي.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتضن العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال عام 2021، أبرزها كأس العالم للأندية في كرة اليد بجانب كأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.