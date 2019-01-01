تركي آل الشيخ يعرض على عماد النحاس معايشة مع مدربين عالميين

هل يستجيب عماد النحاس لعرض تركي آل الشيخ؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب، مشيدًا بروح ومستوى الأخير.

بيراميدز حقق الانتصار على المقاولون العرب بهدف دون رد، أحرزه المهاجم السوري عمر خربين، باللقاء الذي أقيم بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تركي آل الشيخ قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال منشور، جاء نصه كالآتي:

"مباراة جيدة ضد فريق ممتاز أحيي نادي المقاولون العرب على المستوى والروح الرياضية، نورتوا ملعب اخوانكم لديكم مدرب كبير أنا معجب فيه، وكرئيس للاتحاد العربي أتمنى أن يتيح لنا فرصة لدعمه في برامج الاتحاد العربي للمعايشة مع مدربين عالميين اذا أحب ذلك، أما بالنسبة لبيراميدز فلهم مكافأة فوز 30ألف جنيه لكل لاعب والجهاز الفني والإداري.

الفريق بدأ يتفهم أسلوب دياز من مباراة لأخرى، برافوا الشناوي والدفاع ودونجا والسعيد وخربين ولكل نجوم الفريق اليوم، مع الوقت ومع الانسجام وتلافي الأخطاء، سيكون فريق لايقهر، أشكر لاعبي بيراميدز، وأشكر الجمهور على لفتتهم اليوم، مبروك ياريس حسام ومبروك ياعاصي ومبروك ياعميد ومبروك لكل مجلس الادارة".

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 48 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، خلف الزمالك المتصدر بفارق 4 نقاط.