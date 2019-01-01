تركي آل الشيخ يستبعد الأهلي من منافسة الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري

أكد آل الشيخ أنه كان هناك مرونة من جانب اتحاد الكرة لحل الأزمة الأخيرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز، عن توقعاته لبطل نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

آل الشيخ قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب" أنه في حال وجود جدول للدوري منتظم لآخر الموسم، كان الوضع سيختلف، بشأن بيراميدز، وأوضح أن نادي الزمالك الأقرب للفوز بالدوري، رافضًا ذكر النادي الأهلي.

وبالتحول للحديث عن المؤجلات وجدول المسابقة، أكد آل الشيخ أنه كان هناك مرونة من جانب اتحاد الكرة لحل الأزمة الأخيرة.

وشدد مالك بيراميدز في تصريحاته ليؤكد أن فريقه لن يلعب مباراته مع الأهلي في الدوري، قبل أن يلعب الأهلي مباراته المؤجلة مع الزمالك في الدور الأول.

تركي آل الشيخ: في حال انتظم جدول الدوري ستكون المنافسة منحصرة بين الزمالك وبيراميدز 🗣️ pic.twitter.com/yhH6DwFOOn — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

واوضح آل الشيخ أن حل اتحاد الكرة منطقي، بلعب مباراة الأهلي في الكأس بدلاً من الدوري، مرحبًا بهذا الأمر.

وأنهى آل الشيخ أنه في حال عدم الموافقة على اقتراح اتحاد الكرة سيعلم حينها أنه يوجد نية لعدم التعاون من أجل تخريب مسابقة الدوري.