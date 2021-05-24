تركي آل الشيخ يجني ثماره .. ألميريا على بُعد خطوة من العودة للدوري الإسباني

ألميريا يقترب من العودة إلى الدرجة الأولى من الدوري الإسباني

ضمن نادي ألميريا الصعود إلى الملحق المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد فوزه على لوجرونييس بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 41 من منافسات الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية.

نادي ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الحالي، وصل بهذا الفوز إلى النقطة 7 ليضمن تواجده ضمن المراكز من الـ3 إلى الـ6 والتي تدخل في ملحق تأهل من أجل الصعود للدرجة الأولى.

ألميريا سجل هدفين في أول نصف ساعة من المباراة عن طريق عمر صادق في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأضاف الثاني خوان براندارز في الدقيقة 27، وأحرز هدف الضيوف الوحيد ليوناردو رويز في الدقيقة 67.

وبذلك أصبح هناك 3 فرق ضامنة التأهل إلى الملحق وهم ليجانيس وألميريا وجيرونا بعد وصولهم إلى النقطة 70، ويتبقى المنافسة على المقعد الرابع بين رايو فاليكانو وسبورتنج خيخون.

ويقام الملحق بقرعة من مباراتي نصف نهائي ونهائي، حيث سيقام مباراتي نصف النهائي أيام 2 و3 و5و6 ذهاب وعودة، على أن يكون النهائي يومي 13 و20 ذهاب وعودة أيضًا.

ويسعى ألميريا في الموسم الحالي العودة إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى، بعد غياب خاصة في ظل الدعم المادي على مستوى الصفقات الذي يقدمه للفريق تركي آل الشيخ منذ تملكه النادي.

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