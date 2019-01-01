تركي آل الشيخ: هناك من يسعى للوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك

مواجهة بيراميدز أمام الزمالك على صفيح ساخن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، ما تردد عن رصده لمكافآت خاصة لفريقه حال الفوز أمام الزمالك، مؤكدًا أن كل ما قيل في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى تخصيص آل الشيخ لـ100 ألف دولار لكل لاعب من بيراميدز ينجح في هز شباك الأبيض، خلال مواجهة الفريقين المقبلة بالدوري.

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الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أكد أن مالك بيراميدز تواصل مع رئيس الزمالك هاتفيًا، موضحًا أن هناك من يحاول الوقيعة بينه وبين جمهور الفارس الأبيض من خلال نشر أخبار كاذبة منسوبة له، لكن لا أساس لها من الصحة.

وشدد تركي آل الشيخ أنه لم يصدر من أي تصريح بخصوص المكافآت سواء عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، مشيرًا إلى أن يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك، والعلاقات بينهما قائمة على الود المتبادل بين الطرفين.

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يذكر أن آل الشيخ كان قد كرر أكثر من مرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يقبل من فريقه بأقل من ثلاثة أهداف في مرمى الزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وإن كان للزمالك ثلاث مباريات مؤجلة.