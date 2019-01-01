تركي آل الشيخ مهنئاً الزمالك: إدارة الفريق أعادته على عرش أفريقيا

رئيس الاتحاد العربي يهنأ الزمالك ببطولة أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، نادي الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الزمالك بطولة الكونفدرالية مساء اليوم، بعد فوزه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: " مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه امير مرتضى".

وأضاف: "ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب".

وأتم تصريحاته قائلاً: " تبحث على شماعة ولم تضلل جمهورها ... ولم تختلق عداوات وهميه".