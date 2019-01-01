آل الشيخ لـ"الشلهوب": جاهزون لإقامة حفل اعتزالك أمام فريق عالمي

رئيس هيئة الترفية يوجه رسالة خاصة إلى محمد الشلهوب.

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، على توجيه رسالة خاصة إلى ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، بمناسبة حفل اعتزاله.

وتقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني، بمشاركة بعض النجوم العالميين، أمثال أندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي وفان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم.

آل الشيخ قال خلال مداخلة هاتفية في ملعب جامعة الملك سعود: "ياسر لاعب كبير قدم لبلاده ونادي الهلال والقادسية الشيء الكبير، علاقتي مع الإنسان ياسر تمتد أكثر من 20 سنة".

رئيس هيئة الترفية تابع: "ياسر القحطاني سيستمر أسطورة كما كان في الملاعب، أذكر أن ياسر ليس لاعب كرة قدم فقط، بل تاجر وإعلامي وشاعر ناجح".

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تركي آل الشيخ أردف: "سنكرم كل نجوم المملكة العربية السعودية، هيئة الترفيه تدعو الكابتن محمد الشلهوب لاعتزاله في أي وقت مع فريق عالمي".

واختتم آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "الله يوفقك يا ياسر وعلاقتك بالجمهور ستستمر وأكيد سيكون لك مكان الذي ستفيد به بلدك وأهلك وناديك".

ياسر القحطاني يمتلك تاريخًا كبيرًا في الملاعب السعودية، سواء مع نادي الهلال أو القادسية، أو المنتخب السعودي.