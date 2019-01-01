تركي آل الشيخ : لن أسمح باستغلال أسمي مُجددًا وسأعود داعمًا لكيان الأهلي

عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال آل الشيخ : "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعته او يصفي حساباته باسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب".

وأضاف آل الشيخ : "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هذه اخلاق العرب وهكذا تربينا".

وأنهى معال المستشار : "انا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح باستخدام اسمي في الإساءة له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرسالة جيداً ... السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".

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يُذكر أن العديد من التقارير قد أكدت وجود محاولات للصلح بين معالي المستشار تركي آل الشيخ ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على خلفية الأزمة التي حدثت بينهم مؤخرًا.