مالك غرناطة يكشف حقيقة اقتراب تركي آل الشيخ من شراء ناديه

هل بالفعل اقترب آل الشيخ من شراء غرناطة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رجل الأعمال الصيني لجيانج ليزهانج، مالك نادي غرناطة الإسباني، وبارما الإيطالي عن حقيقة اقتراب شراء تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن تركي آل الشيخ، سيقوم بشراء غرناطة، أو أحد الأندية الفرنسية، خلال الفترة المقبلة، لتكرار تجربته مع بيراميدز المصري بالملاعب الأوروبية.

مالك غرناطة قال خلال تصريحات صحفية: "أنا مندهش، وتلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، ومن الممكن أن تسبب لها أزمات مع جماهيرنا".

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ليزهانج تابع: "أريد اغتنام هذه الفرصة، لكي أعرب عن التزامي الثابت بمواصلة العمل في نادي غرناطة، واستمراري داخل المدينة الإسبانية".

وتحدث رجل الأعمال الصيني عن تجربته مع بارما، حيث قال: "الأمر منتهِ بخصوص الاستمرار مع النادي الإيطالي، لأن هناك بعض المشكلات والقضايا المرفوعة، بسبب ملكية النادي".

جاءت تصريحات رجل الأعمال الصيني، لينهي كل التكهنات حول رغبة تركي آل الشيخ في شراء نادي غرناطة الإسباني، بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى "الليجا"، الموسم المقبل.