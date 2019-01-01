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الدوري المصري الممتاز

تركي آل الشيخ: طلبت تسجيل 3 أهداف في الزمالك وحدث ذلك

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رئيس بيراميدز يعلق على التعادل مع الزمالك
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عل أنه كان قد طلب من لاعبي فريقه، تسجيل 3 أهداف في الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الإسبوع التاسعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تركي آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة جاء فيها: "قلت لن أقبل أقل  من 3 أهداف في الزمالك، وحدث ذلك".

وفي منشور آخر، قال تركي آل الشيخ: "قلت أنني سأشجع الزمالك في المباراة، والمواجهة كانت جيدة بين الفريقين".

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يأتي ذلك بعدما طلب تركي آل الشيخ من لاعبي بيراميدز، تسجيل 3 أهداف في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

الزمالك متصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 42 نقطة، ويأتي بيراميدز خلفه في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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