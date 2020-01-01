عمل خيري جديد .. تركي آل الشيخ يعلن "مزاد التليفزيون المكسور"

الوزير السعودي يسعى لاستغلال فترة التوقف لدعم الجمعيات الخيرية

أعلن تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، عن إجراء مزاد علني جديد، يعود عائده إلى العمل الخيري في دعم إحدى الجمعيات الخيرية.

الوزير السعودي كان قد خاض مباراة بلايستيشن أمام سعود آل سويلم؛ الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، في 22 من مايو الجاري، يهدف ربحها لدعم الجمعيات الخيرية إلا أن اللقاء لم يكتمل.

خلال مباراة، انفعل تركي آل الشيخ ليقوم بإلقاء جهاز التحكم على الشاشة، لتسقط وتتعرض للتهشم.

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وقرر مالك ألميريا إجراء مزاد حول هذه الشاشة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التليفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا واخوي سعود آل سويلم، وريعه لجمعية إنسان والأيتام ... من يشيل لعمل الخير يا أهل الخير".

وجاء رد رئيس العالمي السابق: "الله يجزاك خير ابو ناصر .. اشوف اللي يشتريه نلعب عنده مباراة ولا نتعشى عنده اذا ما ودك تلعب".

التلفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا واخوي سعود آل سويلم وريعه ل جمعية انسان والايتام ... من يشيل ل عمل الخير يا أهل الخير 🙏🏻❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 28, 2020

يذكر أن عدد كبير من نجوم العالم تفاعلون مع المباراة الإلكترونية التي خاضها الثنائي، على رأسهم ليونيل ميسي، بول بوجبا، بوفون وغيرهم.