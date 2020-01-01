تركي آل الشيخ: زيارة الخطيب ودية ولم تتطرق لأي شيء رياضي

تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه برئيس الأهلي محمود الخطيب أقناء زيارته.

عبر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن سعادته بالزيارة التي قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على صحته.

يتواجد محمود الخطيب خلال الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى زيارة تركي آل الشيخ.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه برئيس الأهلي محمود الخطيب، وعلق عليها قائلًا:

"زارني أخي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض، واطمئن على صحتي، حيث سأجري عملية جراحية قريبًا في الولايات المتحدة، ودعوته لزيارتي هناك، وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك".

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وتابع: "كان الجو ودي وأخوي، ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي، أنا الآن واحد من الجمهور، والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط".

جاء ذلك ليرد الخطيب على زيارة آل الشيخ له في القاهرة، خلال الفترة الماضية، والتي جاءت من أجل الاطمئنان على صحته.