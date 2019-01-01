آل الشيخ يجتمع بجمهور الأهلي ويؤكد: صفقة كهربا مسافة السكة بشرط

التصالح تم في منزل الوزير السعودي

اجتمع تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، اليوم السبت، بعدد من جمهور الأهلي المصري في منزله، كإعلان رسمي للتصالح معهم عقب عدة أزمات.

آل الشيخ أعلن مؤخرًا تصالحه مع جمهور القلعة الحمراء ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا تنازله عن كافة القضايا وتدخله للإفراج عن الجمهور الذي تضرر بسببه.

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وقال الوزير السعودي، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أهم شيء احترام القضاء المصري، وما يراه هو الصحيح، سينفذ، فهم أحن على الجمهور المصري مني، وأنا متنازل عن حقي، وسأفعل ما أقدر عليه لحل المشكلة".

وطالبه المشجعون خلال الحديث بإتمام صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق ومحترف أفيش البرتغالي الحالي، ليعلق: "في دقيقتين يأتي، لكن مجلس الخطيب يوافق، وهو مسافة السكة يكون بالأهلي".

كهربا كان قد رحل عن الزمالك في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر، منضمًا إلى الفريق البرتغالي، مستغلًا نهاية عقده، ومؤكدًا عدم قانونية تجديده.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب متهمًا إياه بالهرب، رافضًا تسليم بطاقته الدولية إلى أفيش، ليقوم الأخير باستخراج بطاقة مؤقتة تسمح لكهربا بالمشاركة معه.