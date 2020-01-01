تركي آل الشيخ يطلب إبعاد اسمه عن بيراميدز ومداخلة منتظرة لكشف الأسرار

الوزير السعودي مستاء من موقف رمضان صبحي

استنكر تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، الزج باسمه بين الحين والآخر في قضايا نادي بيراميدز المصري، رغم عدم ملكيته له منذ عام.

الوزير السعودي وبعد عام وحيد من الاستثمار في مصر من خلال شراء نادي الأسيوطي سبورت وتغيير اسمه إلى "بيراميدز"، قام ببيعه إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، على إثر الأزمات الكثيرة التي واجهها في الدوري المصري.

وآخر القضايا التي تم الزج باسمه بها هي صفقة انتقال اللاعب رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز، ليتم الهجوم عليه.

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولازلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي ... مش صح اللي بتعمله ياممدوح عيد ... اذا عملت حاجه وانت مقتنع فيها واجه الناس ماتستخدموش اسم تركي آل الشيخ الى الان فيما تقومون به في داخل نادي بيراميدز ... ادعو الاخ سالم الشامسي لحسم الموضوع".

وأضاف: "في موضوع اخر انا لايقلقني الا التحكيم يوم ٦ نوفمبر واحذر وانصح الاتحاد الافريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعه ان شاء الله".

شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولازلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, October 27, 2020

وينتظر أن يظهر الوزير السعودي الليلة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إذ كتب الأخير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مفاجاة من العيار الثقيل لأول مرة منذ عامين المستشار تركي آل الشيخ في مداخلة من نيويورك لكشف الحقائق وفتح الملفات الساخنة في حلقة اليوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر على أون تايم سبورت".

مفاجاة من العيار الثقيل لأول مرة منذ عامين المستشار تركي آل الشيخ في مداخلة من "نيويورك" لكشف الحقائق وفتح الملفات الساخنة في حلقة اليوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر على "أون تايم سبورت" 🔥 🔥 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 27, 2020

يذكر أن رمضان صبحي كان قد أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري أول أمس الإثنين، بعدما ظهر في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، أكد خلاله أن مسؤولي القلعة الحمراء لم يتمسكوا به ولم يتلق المعاملة المطلوبة بالنادي، مما دفعه للرحيل إلى الأزرق. (طالع التفاصيل)