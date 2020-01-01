قبل أم بعد تركي آل الشيخ؟!

هنيئًا للمملكة بمخلصيها وهنيئًا للعرب بإنجاز غير مسبوق على مستوى الرياضة والترفية في الوطن العربي الكبير..

محمد بركات | تويتر - فيسبوك

هكذا سيذكر التاريخ عندما تتناول الأجيال القادمة الحديث عن الرياضة في المملكة العربية السعودية "الرياضة في السعودية قبل أم تركي آل الشيخ"

رحل المستشار "تركي آل الشيخ" عن رئاسة الهيئة العامة للرياضة ليتولى رئاسة هيئة الترفيه بأمر ملكي صدر قبل قبل أكثر من عام ، لتنتهي قصة ٤٥٥ يومًا نجح فيها آل الشيخ في ترك بصمته المميزة وإحداث الفارق للرياضة السعودية في كافة المجالات .. بل سطر تاريخاً جديداً للرياضة السعودية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ تولى منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في سبتمبر من عام ٢٠١٧ خلفًا لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، حيث أحدث نقلة نوعية في الرياضة السعودية خلال ١٥ شهرًا أي ما يُقارب الـ ٤٥٥ يومًا.

لم يمض الوقت الطويل على تسلم آل الشيخ موقعه ادراة دفة الرياضة السعودية، حتى بادر الى استصدار حزمة من القرارات المفصلية وصفتها الصحافة الرياضية بـ"التاريخية" تهدف لاعادة هيكلة الرياضة السعودية وضخ دماء جديدة فيها، ليعكس ذلك ما يحمله الرجل في جعبته من رؤية واضحة وفهم لتفاصيل الوسط الرياضي في بلاده، للدفع بالرياضة قدماً الى الامام.

بدأت إنجازات تركي آل الشيخ بدعم هيئة الرياضة وقت وجوده للأندية السعودية والتي غرقت في بحر الديون، حيث تمكن خلال فترة زمنية قصيرة رفقة قصي الفواز ورجاء الله السُلمي في حل كافة الأزمات والمشكلات المالية والتي سقطت معظم الأندية السعودية في فخها بلا استثناء.

إنجازات أخرى لا يُمكن نسيانها تمثلت في إصراره على استضافة المملكة للعديد من الأحداث العالمية لتستفيد المملكة رياضيًا وسياحيًا بجذب أكبر عدد ممكن من الوفود الأجنبية، حيث كان لتنظيم بعض المنافسات القوية في لعبة المصارعة الحرة مثل أعظم رويال رامبل بالإضافة إلى تنظيم ماراثون الرياض الدولي وبطولة سباق الرياض الدولي للسيارات وبطولة كأس العالم على كأس الملك سلمان للشطرنج صدى واسع.

قدم المستشار "تركي آل الشيخ" إنجازات أخرى لا تزال عالقة في الأذهان وهي تنظيم مسابقة الألعاب الإلكترونية مع تقديم جوائز مالية مُغرية للمشتركين بالإضافة إلى تنظيم بطولة البلوت والبطولة الرمضانية الدولية في كرة القدم والتي انطلقت في رمضان ٢٠١٨.

وعلى مستوى كرة القدم أطلق آل الشيخ وقت وجوده كرئيس لهيئة الرياضة برنامجًا تعاونيًا مع رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لاحتراف تسعة من لاعبي المملكة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، كذلك قام بتغيير اسم الدوري السعودي للمحترفين ليصبح باسم كأس دوري سمو الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين. وأطلق تركي آل الشيخ مبادرة ادعم ناديك منذ عام ليعطي فرصة للجماهير لدعم أنديتها المفضلة وقت تفاقم أزمة الديون، واتفق آل الشيخ كذلك مع رابطة الدوري الإيطالي لاستضافة كأس السوبر الإيطالي. ولن ينسى الجمهور السعودي القرار الأبرز لتركي آل الشيخ وهو السماح للسيدات والعائلات بحضور مباريات كرة القدم والمشاركة في فعاليات الهيئة العامة للرياضة.

عندما تسلم المستشار "تركي آل الشيخ" دفة الرياضة في المملكة وكان الدوري السعودي في المرتبة ٢٧ عالميا .. وخلال عام ونصف أصبح في المرتبة السابعة، وهو إنجاز بل إعجاز لنقلة كبيرة لم تحدث من قبل في أي دوري في العالم.. ليصبح المستشار تركي آل الشيخ عن جدارة أهم الشخصيات تأثيراً في الوطن العربي.

تسلم سمو الأمير "عبد العزيز بن تركي آل فيصل" ليكمل مسيرة نجاح من وضع حجر الأساس لنهج الرياضة في المملكة، واستمر في استضافة فاعليات رياضية عالمية على مستوى كرة القدم كالسوبر الإيطالي والأسباني وغيرها من الأحداث الهامة في شتى مجالات الرياضة.

لتكون المحصلة الكبرى من وجهة نظري أن دوري الأمير محمد بن سلمان هو الدوري الأقوى في جميع القارات عدا قارة أوروبا.. فها هو الدور الأول من المسابقة ينتهي والفارق في النقاط بين صاحب المركز الأول والسابع هم سبع نقاط فقط.. وهذا أمر لو تعلمون عظيم.

الإخلاص والعدالة هما السبيلين الوحيدين للنجاح في أي مجال .. ومعالي المستشار تركي آل الشيخ أثبت ومازال يثبت أنه ليس لديه نهج سوى الإخلاص والعدالة وهذا ما تبين أيضا فور توليه هيئة الترفية .. وهذا ما يفعله سمو الأمير عبد العزيز بن تركي آل الفيصل من بعده في هيئة الرياضة.

هنيئًا للمملكة بمخلصيها وهنيئًا للعرب بإنجاز غير مسبوق على مستوى الرياضة والترفية في الوطن العربي الكبير.