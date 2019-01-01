رئيس الزمالك يُعلق على "التغريدات الودية" لتركي آل الشيخ تجاه الأهلي

مرتضى منصور يتحدث عن تغريدات تركي آل الشيخ تجاه الأهلي وجماهيره

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية لا يقصده أبدًا بتصريحاته الودية والتحذيرية لجماهير الأهلي مؤخرًا.

وكان آل الشيخ قد نشر عدة تغريدات تعلن نهاية خلافه مع الأهلي وتُحذر جماهير الفريق الأحمر من الانصياع خلف المؤامرات التي تُحيكها أطراف خارجية للإيقاع بينهما من جديد، كما طالب الجميع بعدم التحدث أو الزج باسمه في أي شيء ضد بطل القرن في أفريقيا.

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رئيس الزمالك علق على تلك التغريدات مؤكدًا أن علاقته بالمستشار السعودي قائمة على الود والاحترام المتبادل، مضيفًا "من حق تركي آل الشيخ الدفاع عن الأهلي، فهو أهلاوي ولم يقل أبدًا أنه يشجع الزمالك".

"تركي آل الشيخ وفي جميع تصريحاته لا يقصد مرتضى منصور، البيت الوحيد الذي زاره في مصر كان بيتي وبيننا "عيش وملح"، لا أحد يستطيع أن يمنع تركي آل الشيخ من الدفاع عن الأهلي، لقد قدم الكثير للزمالك ولن يُفسد أحد علاقتنا معه".

أتم قائلًا خلال قناة الحدث اليوم "كان هناك أزمة وخلاف بين تركي آل الشيخ والأهلي، وقد أعلن أنه سامح في حقه رغم تعرضه للشتم والسباب من البعض، وعلاقتنا معه قائمة على الصداقة والاحترام".

يُذكر أن تركي آل الشيخ قدم دعمًا كبيرًا للزمالك خلال الموسم الماضي من الدوري المصري، إذ تكفل برواتب ومستحقات المدير الفني السابق كريستيان جروس وجهازه الفني بالكامل كما تحمل تكلفة عدة صفقات أبرزها فرجاني ساسي.