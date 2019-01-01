تركي آل الشيخ : الأهلي لا يقف على أحد ومستعد للمساهمة في علاج محمود الخطيب

خرجت من رئاسة الاتحاد العربي وسوق الرياضة في مصر وهذا واضح للجماهير

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية عن موقفه من العودة مُجددًا في الصور بالنسبة للرياضة المصرية، وكذلك موقفه من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري الحالي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" عن عودته للكرة المصرية : "خرجت من رئاسة الاتحاد العربي وسوق الرياضة في مصر وهذا واضح للجماهير".

وواصل مالك نادي بيراميدز السابق : "كل التركيز حاليًا نادي ألميريا، وبخصوص الدعم لأي نادٍ، فأنه سيكون لدعم النادي الذي أشجعه".

وردًا على إمكانية زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال الشيخ، قائلا: "أتمنى المساهمة في علاجه بأي شيء، وهذا الأمر كأخلاق مسلم، والخطيب يستحق الزيارة لكن ظروفي وموسم الرياض يمنعاني من ذلك".

وعن انتظار موقف النادي الأهلي لمبادرة الصلح التي أشار لها قال أكد إنه ينتظر موقف النادي على مبادرات الصلح التي قام بها خلال الأخيرة، لأنه قام بهذا الأمر بعد وضوح العديد من الأمور له.

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الرئيس الشرفي السابق للأهلي أنهى تصريحاته حول دعم الفريق وقال : "الأهلي نادٍ كبير قبل وأثناء وبعد تركي آل الشيخ ولا يقف على دعم أي أحد، حيث يتمتع بإمكانيات بشرية أو مادية قوية".