تركي آل الشيخ: لست جمعية خيرية، وسأزور الخطيب قريبًا

تركي آل الشيخ يُوضح بعض الحقائق خلال رده على أحد مشجعي الزمالك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودي أنه سيزور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قريبًا للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء حديث الشيخ خلال رده على أحمد عفيفي أحد مشجعي الزمالك والعاملين في القنوات السعودية الرياضية كمحلل للدوري السعودي، والذي شغل كذلك منصب المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز حين كان مملوكًا للمستشار السعودي.

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ووجه عفيفي عدة أسئلة لآل الشيخ حول المقصود بجملته "اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور"، وكذلك عن مصير حديثه ووعده دعم بناء ملعب للزمالك خاصة بعد الاستقبال والحفاوة الكبيرة من مشجعي النادي به، وكذلك عن الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع الزمالك والذي تنازل عنه النادي الأبيض.

رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق أوضح في رده أنه ليس جمعية خيرية، مؤكدًا أنه لن يدعم سوى النادي الذي يُشجعه وأن علاقته بالأهلي وجماهيره شيء خاص به ويخضع لتقديره الخاص وليس لأحد الحق في التدخل به.

مضيفًا عبر حسابه الرسمي في فيسبوك "يعلم الجميع منذ البداية أنني لا أشجع في مصر سوى الأهلي، ولم أكن شخصية نكرة حين زرت الزمالك، بل كنت وزير سعودي ورئيس اتحاد كرة القدم العربي ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، أما استقبال الجمهور وتلك الحفاوة فكانت لعدة أسباب منهم دعم صفقات جروس والنقاز وساسي وبوطيب، بجانب الأهم وهي أنني أهلاوي".

"بالنسبة للشرط الجزائي لعقد عبد الله السعيد في الزمالك .. في الجنة إن شاء الله".

أضاف ""أنا لست جمعية خيرية، ولا يستطيع أحد أن يفرض علي ما أقدمه ولمن أقدمه، أنا قررت وبشكل واضح أنني لن أدعم سوى النادي الذي أشجعه، وسأزور الخطيب قريبًا للاطمئنان عليه. علاقتي بالنادي الذي أحبه وجمهوره شيء يخضع لتقديري الشخصي. لماذا الاستياء والغضب من شخص عاد لمنزله وعائلته؟".