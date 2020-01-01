هل يستثمر في نادٍ مصري آخر؟ تركي آل الشيخ يجيب

هل يجدد الاستثمار تجربة استثمار الوزير السعودي في مصر؟

أوضح الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول قيامه بالعودة للاستثمار في نادٍ مصري جديد خلال الموسم المقبل.

التقارير ربطت بين خلافات الوزير السعودي مع مسؤولي الأهلي واعتذاره عن عدم الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء مؤخرًا من جديد، وبين استغلاله هذه الفرصة للعودة للاستثمار في الدوري المصريـ إلا أنه نف كل ذلك.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعنوان صحفي كُتب به: "بعد خلافه مع الأهلي .. آل الشيخ يشتري نادي مصري جديد"، لكن الوزير علق: "لا صحة لهذا الموضوع أبدًا".

المزيد من الفرق

وكان مالك نادي ألميريا قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد تفجيره لخلافات جديدة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مشيرًا إلى عدم تقديرهم له.

خلافات آل الشيخ تطورت لتصريحات معادية بينه وبين محمد سراج الدين؛ عضو مجلس إدارة الأهلي، إذ تبادل الثنائي عبر فيس بوك الاتهامات، والتي تطورت إلى السب والقذف. (طالع التفاصيل)

وكان الوزير السعودي قد قام بالاستثمار للمرة الأولى في مصر موسم 2018-2019 بشراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه إلى "بيراميدز"، لكنه قام ببيعه في نهاية الموسم، للاتجاه للاستثمار في إسبانيا.