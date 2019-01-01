هل يُعين تركي آل الشيخ قائد ريال مدريد السابق مدربًا لألميريا؟

ألميريا فسخ عقد مدربه بيدرو إيمانويل، فمن المدرب الجديد؟

أعلن ألميريا رسميًا مساء اليوم الإثنين فسخ عقد مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي، وقد بدأت التكهنات حول المدرب الجديد.

وظهرت عدة إشارات تُشير لأن جوتي نجم وقائد ريال مدريد السابق هو المدرب الجديد لألميريا، إذ نشر تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني صورة له مع اللاعب الإسباني في القاهرة وقال أن هناك مفاجأة.

رسميًا | ألميريا يفسخ عقده مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي

وبعد الإعلان عن فسخ عقد مدرب التعاون السعودي السابق، نشر حساب ألميريا على تويتر صورة تُشير لرقم 14 ومعنونة بـ "انتظروه لن يتأخر" مع وسم "ملك الغابة"، والرقم 14 هو الخاص بجوتي حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد خلال الجيل الذي ضم نجومًا كبيرة أبرزها زين الدين زيدان ورونالدو وراؤول جونزاليس.

وبدأ جوتي مسيرته التدريبية عام 2013 مع شباب ريال مدريد، وقد كان أحد المرشحين لخلافة جولين لوبيتيجي في تدريب الفريق الموسم الماضي، لكن سانتياجو سولاري كان الفائز بالمنصب.

ورجل نجم منتخب إسبانيا سابقًا عن الريال خلال صيف 2018 لينضم للجهاز الفني لبيشكتاش في منصب المدرب المساعد للمدير الفني سينول جونيش.