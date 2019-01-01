تركي آل الشيخ: أفاضل بين 23 مدرب لمعرفة الأنسب لضغط الدوري المصري

رحل رامون دياز عن بيراميدز وترك مالك النادي في حيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، حاليًا عدد من السير الذاتية لمدربين لتولي أحدهم المسؤولية الفنية للكتيبة الزرقاء الموسم المقبل.

الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني السابق للفريق، أعلن بالأمس رحيله رسميًا عن تدريب بيراميدز بشكل مفاجئ قبل جولة واحدة من نهاية مبارياته بالدوري المصري الممتاز.

هل رحل دياز عن تدريب بيراميدز بعد رسالته لتركي آل الشيخ؟

وأوضح آل الشيخ أنه يفاضل حاليًا بين 23 مدرب للتعاقد مع أحد وفقًا للأنسب للدوري المصري.

مالك بيراميدز، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة … عندي 23 CV كلهم موفقين … كل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة".

وأضاف: "احترت … من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة أفريقية".

يذكر أن بيراميدز تتبقى له مباراة واحدة أمام حرس الحدود، في الجولة الأخيرة، مقرر إقامتها في 30 من مايو الجاري.

وتحتل الكتيبة الزرقاء المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة، والذي يتبقى له مباراتين.