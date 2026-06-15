تركيا ضد باراغواي: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة تركيا ضد باراغواي في 19 يونيو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 20 يونيو 2026 الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

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تركيا ضد باراغواي: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في شمال كاليفورنيا آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى التعافي من الهزائم المدمرة التي تعرضتا لها في الجولة الافتتاحية ضمن مجموعة D الصعبة. بعد النتائج المحبطة للغاية في الجولة الأولى - حيث خسرت تركيا 2-0 أمام منتخب أستراليا القوي في فانكوفر، وتعرضت باراغواي لهزيمة ثقيلة 4-1 على يد البلد المضيف للبطولة، الولايات المتحدة، في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا (ليفيز ستاديوم) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل الغربي مدركين أن الخاسر سيجد نفسه على شفا الإقصاء المبكر من كأس العالم، مما يجعل الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري أمرين بالغين الأهمية.

يجب على مدرب المنتخب التركي أن يثبت بسرعة تشكيلة الفريق الذي عانى من صعوبة في تحقيق عائد هجومي في كندا. سيعتمد على لاعبيه المبدعين ذوي الإمكانات العالية - بقيادة مواهب ديناميكية مثل أردا غولر وكينان يلدز - لإعادة التوازن، والسيطرة على إيقاعات الاستحواذ، وتأسيس التنفيذ الدقيق في الثلث الأخير المطلوب لكسر خطوط الخصم. في المقابل، يقف أمامهم منتخب باراغواي الذي يتسم بالعدوانية الهيكلية واليأس بقيادة غوستافو ألفارو. بعد أن شهدت "لا ألبيروجا" انهيار انضباطها مع سيل من البطاقات الصفراء خلال خسارتها الافتتاحية أمام الولايات المتحدة، فإنها تمتلك خطة دفاعية صارمة تعتمد على الضغط العالي وميزة بدنية خطيرة تجعلها خصماً عنيداً للغاية عندما تكون حياتها في البطولة على المحك.

ستقام هذه المواجهة في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا ستاديوم المتطور في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وستكون بمثابة مباراة شطرنج تتطلب تعديلات تكتيكية حاسمة. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مناطق الانتقال المركزية، مما يجعل التواصل في خط الوسط والانضباط الفائق العنصرين الحاسمين. ستنظر تركيا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد تفوقها الفني، معتمدة على الحركة السلسة ومسارات التمرير الإبداعية لكسر خطوط الدفاع. على العكس من ذلك، تدخل باراغواي الملعب حريصة على تسخير تنظيمها القوي وعمليات الانتقال العمودية لمعاقبة أي أخطاء هيكلية تركية. بينما تستعد الفرق للخروج تحت الأضواء، ستسيطر أهمية الحفاظ على آمال التأهل من المجموعة D على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

أستراليا 2-0 تركيا

انتهت عودة تركيا المرتقبة إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 24 عامًا بخيبة أمل مريرة، بعد أن منيت بهزيمة قاسية بنتيجة 2-0 أمام أستراليا في فانكوفر. سيطر فريق فينتشنزو مونتيلا بشكل كامل على وتيرة المباراة والمساحة في ملعب بي سي بليس، حيث استحوذ على نسبة ساحقة بلغت 72% من الاستحواذ على الكرة، وأمطر مرمى أستراليا بـ30 محاولة إجمالاً. ومع ذلك، دفع الأتراك ثمناً باهظاً لإهدارهم الفرص وعدم دقة التسديد في الثلث الأخير من الملعب، حيث أُحبطت محاولاتهم مراراً وتكراراً بفضل الأداء المذهل لحارس مرمى "السوكروز" باتريك بيتش الذي أنقذ ثماني كرات. افتتحت أستراليا التسجيل عن طريق نيستوري إيرانكوندا قبل أن تستغل خطأً من إسماعيل يوكسك في الدقيقة 75، مما سمح لكونور ميتكالف بمضاعفة النتيجة وترك تركيا، التي سيطرت على المباراة لكنها كانت عديمة الفاعلية، خالية الوفاض.

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الولايات المتحدة 4-1 باراغواي

عاش رجال غوستافو ألفارو ليلة افتتاحية قاسية في لوس أنجلوس، حيث خسروا 4-1 أمام الولايات المتحدة، المضيف المشارك للبطولة، الذي لم يرحمهم. بدأت المباراة بشكل كارثي لـ "لا ألبيروجا" عندما حول داميان بوباديلا عرضية ويستون ماكيني عن غير قصد إلى شباكه في الدقيقة السابعة فقط. أظهرت باراغواي لمحات من الصمود الدفاعي، لكنها لم تستطع ببساطة احتواء سرعة الانتقالات الأمريكية، لتستقبل هدفين في الشوط الأول من فولارين بالوغون. وفي حين قدم ماوريسيو، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، بصيص أمل مؤقت بتسجيله هدفاً من تمريرة خوليو إنسيسو في الدقيقة 73، حسم جيو رينا المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، تاركاً باراغواي في قاع المجموعة D وتبحث عن حلول هيكلية جذرية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

تركيا: الدقة في الثلث الأخير من الملعب والسرعة في الهجوم

لا يحتاج فينتشنزو مونتيلا إلى إعادة صياغة خطته التي تعتمد على الاستحواذ، لكنه يجب أن يعالج النقص المطلق في الفعالية الهجومية الذي كلف تركيا خسارة أمام أستراليا. على الرغم من سيطرتها على 72% من الكرة وإطلاق 30 تسديدة على المرمى الأسترالي، فشلت "نجوم الهلال" في إيجاد طريقها إلى الشباك، لتخسر في النهاية 2-0 لأنها لم تستطع تحويل سيطرتها على الملعب إلى فرص حقيقية.

أمام دفاع باراغواي المعروف بقوته وتماسكه، ستكون المناطق الوسطى مزدحمة للغاية. ومن المرجح أن يركز تعديل مونتيلا التكتيكي الأساسي على الابتعاد عن أنماط التمرير البطيئة والدائرية بين لاعبي خط الوسط الخلفي، وبدلاً من ذلك إدخال سرعة عمودية أعلى بكثير. وسيكون من الأهمية بمكان الاستفادة من المراوغة السريعة والمباشرة لـ كينان يلدز والرؤية المتميزة لـ أردا غولر لتمرير الكرة بسرعة بين الخطوط بدلاً من حولها. سيساعد هذا في تشتيت انتباه قلب الدفاع الباراغوايي وخلق فرص عكسية عالية القيمة، وتجنب وابل متكرر من التسديدات البعيدة من الوسط ذات النسبة المنخفضة أو العرضيات المتوقعة في مواجهة دفاع يعتمد بشكل كبير على الكرات الهوائية.

باراغواي: الانضباط في الانتقال الدفاعي ومخرج فوري للهجمات المرتدة

أظهر فريق غوستافو ألفارو لمحات من القتال الهيكلي في لوس أنجلوس، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط حادة في الانتقال الدفاعي والانضباط في البطاقات. نجح تشكيل باراغواي في الضغط العالي في تعطيل الإيقاعات المبكرة ضد الولايات المتحدة، لكن الفريق انهار تمامًا عندما تعرض لهجمات مرتدة سريعة، مما أدى إلى سيل من البطاقات الصفراء الدفاعية ونتيجة ثقيلة 4-1.

في مواجهة خط وسط تركي يتفوق من الناحية الفنية، فإن البقاء في وضع دفاعي تمامًا أو الضغط بعدوانية متهورة وفي توقيت غير مناسب هو وصفة مؤكدة للكوارث. يجب أن تركز تعديلات غارنيرو على قلب خط الوسط - وبالتحديد أندريس كوباس وداميان بوباديلا - اللذين يحتاجان إلى الحفاظ على انضباط مكاني صارم بدلًا من التقدم كثيرًا، مما يجبر تركيا على اللعب خارج نطاق خط وسطها المتماسك. علاوة على ذلك، عندما تستحوذ باراغواي على الكرة، يجب أن يكون الانتقال إلى الهجوم المرتد فوريًا ومنظمًا. بدلاً من الاعتماد كليًا على التمريرات الطويلة المعزولة والمبنية على الأمل إلى أليكس أرسي، يجب على "لا ألبيروجا" أن تسعى إلى الاستفادة بسرعة من السرعة والقدرة الإبداعية في حمل الكرة التي يتمتع بها خوليو إنسيسو، من أجل استغلال المساحات التي يخلّفها الظهيران التركيان المتقدمين.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب تركيا

التحدي الرئيسي الذي يواجه فينتشنزو مونتيلا قبل السفر إلى شمال كاليفورنيا هو معالجة مشكلة الفعالية التهديفية لفريقه مع إدارة المخاوف المستمرة بشأن اللياقة البدنية. لحسن الحظ، خرجت "النجوم الهلالية" من مباراتها الافتتاحية شديدة الحدة، التي شهدت 30 تسديدة ضد أستراليا، دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو الإيقافات التأديبية، مما يمنح المدرب تشكيلة كاملة للعمل بها.

أهم نقطة إيجابية هي أن هاكان تشالهانوغلو قاد خط الوسط بثقة طوال المباراة بعد خوفه من إصابة في ربلة الساق قبل البطولة، وسوف يتولى زمام الأمور مرة أخرى في وسط الملعب. ينصب التركيز الحقيقي على الثلث الأخير من الملعب، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يقوم مونتيلا بتعديل خط هجومه لتعظيم السرعة العمودية. في حين سيحتفظ أردا غولر وباريش ألبير ييلماز بدوريهما الإبداعيين الحيويين، فإن نجم يوفنتوس الصاعد كينان يلدز - الذي تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة أستراليا بسبب مشكلة طفيفة في لياقته البدنية - يضغط بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية لتوفير ميزة أكثر حدة وغير متوقعة للهجوم.

أخبار منتخب باراغواي

يواجه غوستافو ألفارو معضلة هيكلية واستعادة لياقة أكثر تعقيدًا بكثير وهو يجهز فريقه لمواجهة التحدي التركي. أكبر نقطة نقاش حول "لا ألبيروجا" هي إعادة ضبط الانضباط التكتيكي بعد أن انهار تشكيلها الدفاعي تمامًا في أواخر المباراة التي خسرت فيها 4-1 أمام الولايات المتحدة، مما ترك خمسة لاعبين مختلفين على حافة الإيقاف بعد حصولهم على بطاقات صفراء في المباراة الافتتاحية.

على صعيد الاختيار، يتعين على غارنيرو اتخاذ قرارات مهمة بشأن قوة الهجوم. قدم لاعب الوسط موريسيو دفعة قوية في الشوط الثاني عندما دخل من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً رائعاً في لوس أنجلوس، وهو يسعى بقوة ليحل محل داميان بوباديلا في التشكيلة الأساسية. على الصعيد الدفاعي، يجب على القائد غوستافو غوميز وعمر ألديريتي نسيان أخطاء الجولة الأولى بسرعة، بينما سيتعلق الفريق بشكل كبير بخوليوإنسيسو وميغيل ألميرون لقيادة الهجمات السريعة اللازمة لاختبار خطوط تركيا المتقدمة.

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المواجهات الرئيسية بين تركيا وباراغواي

باريش ألبير ييلماز ضد غوستافو غوميز

على الرغم من أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لعدم قدرتها على استغلال الفرص أمام أستراليا، يظل باريش ألبير ييلماز النقطة المحورية الديناميكية والقوية بدنياً في خط هجوم فينتشنزو مونتيلا. وسواء لعب ييلماز في الوسط أو انطلق إلى الأطراف، سيتعين عليه أن يكون أكثر قسوة في اللعب المفتوح على ملعب ليفيز ستاديوم، مستفيداً من قوته الهائلة في الجزء العلوي من الجسم وركضه المباشر لتثبيت المدافعين، والفوز في المواجهات الفردية، وخلق المساحات للاعبين المتقدمين في وقت متأخر مثل أردا غولر.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي والقائد المخضرم غوستافو غوميز، الذي يُعد دعامة خط الدفاع الباراغوايي. ورغم أن منظومة باراغواي الدفاعية أظهرت لمحات من الصلابة التقليدية لأمريكا الجنوبية في بداية المباراة ضد الولايات المتحدة، إلا أن الوحدة بأكملها انهارت تماماً عندما تعرضت لضغط الانتقالات الرأسية السريعة في الشوط الثاني. سيحتاج غوميز إلى الحفاظ على تركيزه التام ورباطة جأشه وانضباطه الهيكلي في المناطق المركزية، لضمان ألا يخرج عن موقعه بسبب حركة يلمظ البدنية ويكشف الثغرات التي استغلها الأمريكيون بلا رحمة.

هاكان تشالها نوغلو ضد أندريس كوباس

القلب النابض للمنتخب التركي، القائد هاكان تشالها نوغلو، سيطر تمامًا على وتيرة المباراة في فانكوفر، حيث نسق حلقات الاستحواذ العميقة وحاول إحياء الهجوم الذي كان أداؤه ضعيفًا. أمام باراغواي، سيكون هدفه الأساسي تجاوز الازدحام في وسط الملعب وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. إذا أتيح لـ تشالهانوغلو الوقت والمساحة مع الكرة، فسيسعى إلى شق خطوط باراغواي الدفاعية بتمريراته الطويلة الممتازة وإمداد كينان يلدز بالكرة في تداخلاته لإخلال توازن تشكيلة الخصم.

يسعى أندريس كوباس، المدافع الدؤوب في قلب خط وسط دانيال غارنيرو، إلى تعطيل هذا الإيقاع. أثبت كوباس خلال المباراة الافتتاحية الشاقة أن عمله بدون الكرة أمر بالغ الأهمية لحماية قلب دفاعه، لكنه يواجه معركة شاقة للحفاظ على انضباط فريقه بعد وابل من البطاقات الصفراء في الجولة الأولى. في سانتا كلارا، يجب على كوباس أن يضغط بقوة على محركات بناء الهجمات العميقة لـ تشالهاينوغلو وأن يتتبع لاعبي خط الوسط الأتراك المتأخرين لضمان ألا يظل لا ألبيروجادو محصورًا تمامًا في قوقعة دفاعية سلبية وضعيفة.

كيف تبدو الترتيبات في المجموعة D؟

بعد الجولة الافتتاحية، تشكلت فجوة واضحة في المجموعة D، مما يجعل الجولة الثانية سيناريو حاسماً للغاية بالنسبة للفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين. يدخل كل من تركيا وباراغواي هذه المباراة الحاسمة في سانتا كلارا دون أي نقاط بعد تعرضهما لخسارتين في الجولة الافتتاحية - حيث خسرت تركيا 2-0 أمام أستراليا وتعرضت باراغواي لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام الولايات المتحدة.

ونظرًا لأن منتخبي الولايات المتحدة وأستراليا يتواجهان في صدارة الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فإن هذه المواجهة المباشرة بين تركيا وباراغواي تمثل فرصة أخيرة للحفاظ على آمالهما في بلوغ مرحلة خروج المغلوب.

إذا فازت تركيا

فوز فريق فينتشنزو مونتيلا سيرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، مما يعيد الأمل بقوة إلى مسيرته في البطولة. اعتمادًا على نتيجة مباراة الولايات المتحدة وأستراليا، فإن الفوز سيضع تركيا في وضع مثالي للتنافس على أحد المركزين الأولين المؤهلين تلقائيًا قبل الجولة الأخيرة. والأهم من ذلك، أن الفوز يبقي مصير الفريق بين يديه تمامًا، مع العلم أن نتيجة إيجابية ضد الولايات المتحدة في مباراتهم الأخيرة قد تضمن لهم تذكرة إلى دور الـ32 - إما مباشرة أو كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث - بينما تدفع باراغواي إلى حافة الإقصاء الحسابي.

إذا فازت باراغواي

وإذا تمكن رجال غوستافو ألفارو من حصد النقاط الثلاث، فسيحققون انتصارًا تعويضيًا حاسمًا يرفع رصيدهم إلى ثلاث نقاط ويخرجهم من قاع المجموعة الرابعة. وبلوغ رصيد ثلاث نقاط سيعيد إحياء آمالهم في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب تمامًا، مما يمنح «لا ألبيروجا» دفعة معنوية هائلة قبل المباراة الحاسمة الأخيرة في دور المجموعات ضد أستراليا. على العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيبقي تركيا عند صفر نقطة بعد مباراتين، مما يعني أن "الهلال والنجوم" سيحتاجون إلى معجزة رياضية معقدة، وتقلب هائل في فارق الأهداف، وفوز إلزامي على الولايات المتحدة الأمريكية لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل عبر معايير الفصل في المركز الثالث.

سيناريو التعادل

التعادل في ملعب ليفيز ستاديوم يمثل مشكلة حسابية كارثية لكلا البلدين، حيث يتركهما في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما. وفي حين أن التعادل يمنع رياضياً الإقصاء الفوري، فإنه يقلص بشكل كبير هامش الأمان ويقضي على أي مجال للخطأ. مع اقتراب الجولة الأخيرة الحاسمة، ستضطر تركيا إلى الفوز على الولايات المتحدة، بينما ستواجه باراغواي مهمة صعبة مماثلة للفوز على أستراليا. لن يضطر كلا الفريقين إلى الفوز في مبارياتهما النهائية فحسب، بل سيعتمدان كلياً على النتائج الخارجية ومعايير الفصل في حالة التعادل للتأهل.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد فينتشنزو مونتيلا، مدرب تركيا، التشكيلة الأساسية المحتملة قبل المباراة، حيث لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة المتاحة. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع ظهور أخبار الفريق.

كما لم يؤكد مدرب باراغواي غوستافو ألفارو تشكيلته المتوقعة، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف حاليًا. سيتم تحديث معلومات التشكيلة فور توفرها قبل مباراة يوم الجمعة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل تركيا هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات. كانت آخر مباراة لها هي الهزيمة 2-0 أمام أستراليا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو، مما أنهى سلسلة نتائج قوية شملت فوزًا وديًا 2-1 على فنزويلا وفوزًا ساحقًا 4-0 على مقدونيا الشمالية. في تصفيات كأس العالم، فازت على كوسوفو 1-0 ورومانيا 1-0 في مباراتين متتاليتين. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة.

تُظهر سجلات باراغواي الأخيرة فوزين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وقد بدأت مسيرتها في كأس العالم بهزيمة 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو، بعد فوزها 4-0 في مباراة ودية على نيكاراغوا في 5 يونيو. وتشمل النتائج السابقة خسارة 2-1 في مباراة ودية أمام المغرب، وفوزًا 1-0 على اليونان، وفوزًا 2-1 في مباراة ودية على المكسيك في نوفمبر 2025. سجلت باراغواي تسعة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة بين تركيا وباراغواي في قاعدة البيانات الحالية. سيتم تحديث السجلات الرسمية لهذه المباراة فور توفر المعلومات.

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