ستنطلق مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 25 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت الساحل الشرقي (EST) والساعة 02:00 بتوقيت غرينتش (GMT) في صباح اليوم التالي.

نظرة مسبقة على المباراة

بعد فوز باراغواي على تركيا يوم الجمعة، حسم المنتخب الأمريكي بالفعل صدارة المجموعة D قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. وستعود تركيا إلى ديارها بعد هذه المباراة، لذا فإن هذه المواجهة تبدو «مباراة شكلية» نسبيًا. ومع ذلك، سيتوافد المشجعون الأمريكيون بأعداد كبيرة في لوس أنجلوس لمشاهدة فريق يكتسب زخمًا متزايدًا. كما يتمتع المدرب ماوريسيو بوكيتينو برفاهية إجراء تغييرات في تشكيلة فريقه، إذا رغب في ذلك. في المقابل، تخرج تركيا من البطولة خائبة الأمل بعد مسيرة أثارت الآمال ثم خيبتها، حيث خسرت مباراتيها في المجموعة حتى الآن.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الأمريكي

يدخل الجناح النجم كريستيان بوليسيتش البطولة حاملاً خبرته من نادي ميلان، وهو مضمون في مركزه الأساسي على الجانب الأيسر، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي على قيادة الهجوم كلاعبين أساسيين في مركز المهاجم الوسط. وفي خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لتثبيت العمود الفقري للفريق. ويُعتبر اللاعب المخضرم تيم ريم، البالغ من العمر 38 عامًا، رسميًا أكبر لاعب يشارك مع الولايات المتحدة في كأس العالم لكرة القدم للرجال، بعد أن شارك في فوز فريقه في المباراة الافتتاحية ضد باراغواي، حيث قاد الفريق كقائد في تلك المباراة ثم في المباراة التالية ضد أستراليا. قد يظل النجم البارز بوليسيتش غائبًا لمدة أسبوعين آخرين بعد تعرضه لإصابة خفيفة في المباراة ضد باراغواي. تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية - نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته. نظرة شاملة على مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد.

نظرة شاملة على مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد.

نظرة شاملة على مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد.

نظرة شاملة على مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفرق والمزيد. تركيا ضد توري

استدعى المدرب ماوريسيو بوكيتينو ثمانية نجوم يلعبون في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إلى جانب النواة الأساسية لجيل الذهب الأوروبي.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب تركيا

تدور النواة التي لا جدال فيها لنظام فينتشنزو مونتيلا حول براعة جيل وسط الملعب وموهبته الإبداعية. يتصدر النجم الصاعد أردا غولر (21 عامًا) والنجم الشاب كينان يلدز مجموعة خط وسط هجومية فتاكة، مكلفة بفتح المساحات خلف دفاعات الخصم. ويحمل «المايسترو» هاكان تشالهانوغلو شارة القيادة ويحدد إيقاع اللعب من العمق، مدعومًا بجهود فردي كاديوغلو الدفاعية وخبرة زيكي تشيليك. ومع ذلك، فشل الهجوم في تحقيق التناغم في القارة الأمريكية، حيث لم يسجل أي أهداف في الهزيمتين أمام أستراليا وباراغواي.

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التشكيلة المتوقعة لتركيا

تشاكير؛ مولدور، ديميرال، بارداكي، كاديوغلو؛ يوكسيك، تشالهانوغلو؛ أكغون، غولر، يلدز؛ أكتوركوغلو.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة

فريز؛ فريمان، ريتشاردز، ريم، روبنسون؛ آدامز؛ ماكيني، تيلمان؛ ديست، بالوغون، بيبي.

تشكيلة الولايات المتحدة المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: كريس برادي (شيكاغو فاير)، مات فريز (نيويورك سيتي)، مات تيرنر (نيو إنجلاند ريفولوشن).

المدافعون: ماكس أرفستن (كولومبوس كرو)، سيرجينو ديست (بي إس في أيندهوفن)، أليكس فريمان (فياريال)، مارك ماكنزي (تولوز)، تيم ريم (شارلوت إف سي)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنطوني روبنسون (فولهام)، مايلز روبنسون (سينسيناتي)، جو سكالي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، أوستون تراستي (سلتيك).

لاعبو الوسط: تايلر آدامز (بورنموث)، سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر وايتكابس)، ويستون ماكيني (يوفنتوس)، كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز)، بريندن آرونسون (ليدز يونايتد)، كريستيان بوليسيتش (إيه سي ميلان)، جيو رينا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مالك تيلمان (باير ليفركوزن)، تيم وياه (مرسيليا)، أليخاندرو زيندياس (كلوب أمريكا).

المهاجمون: فولارين بالوغون (موناكو)، ريكاردو بيبي (بي إس في أيندهوفن)، هاجي رايت (كوفنتري سيتي).

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تشكيلة تركيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد)، ميرت غونوك (فنربخشة)، أوغوركان تشاكير (غالطة سراي).

المدافعون: عبد الكريم بارداكجي (غالطة سراي)، كاغلار سويونكو (فنربخشة)، إيرين إلمالي (غالطة سراي)، فيردي كاديوغلو (برايتون)، ميري ديميرال (الأهلي السعودي)، ميرت مولدور (فنربخشة)، أوزان كاباك (هوفنهايم)، ساميت أكايدين (كايكور ريزسبور)، زكي جيليك (روما).

لاعبو خط الوسط: هاكان تشالهانوغلو (إنتر ميلان)، إسماعيل يوكسيك (فنربخشة)، كان أيهان (غالطة سراي)، أوركون كوكجو (بشيكتاش)، صالح أوزكان (بوروسيا دورتموند).

المهاجمون: أردا غولر (ريال مدريد)، باريس ألبر يلمظ (غالطة سراي)، كان أوزون (اينتراخت فرانكفورت)، دنيز غول (بورتو)، إيرفان كان كاهفيجي (كاسيمباسا)، كينان يلدز (يوفنتوس)، كيريم أكتوركوجلو (فنربخشة)، أوغوز أيدين (فنربخشة)، يونس أكغون (غالطة سراي).

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أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد فينتشنزو مونتيلا التشكيلة المحتملة لمباراة تركيا قبل انطلاق المباراة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في بيانات التشكيلة المتاحة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور ظهور أي مستجدات.

وبالمثل، لم يكشف ماوريسيو بوكيتينو عن التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة. ولم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف رسميًا، على الرغم من أن حالة كريستيان بوليسيتش في التدريبات تستدعي المتابعة. ويتوقع المطلعون داخل معسكر المنتخب الأمريكي أن يكون جاهزًا للعب. وستتبعنا المزيد من المستجدات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل تركيا هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، على الرغم من أن آخر مباراة لها انتهت بهزيمة 2-0 أمام أستراليا في افتتاحية كأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل تلك الهزيمة، كانت قد حققت ثلاثة انتصارات متتالية، بما في ذلك فوزها 4-0 في مباراة ودية على مقدونيا الشمالية وفوزها 2-1 على فنزويلا. وفي تصفيات كأس العالم، فازت على كل من كوسوفو ورومانيا بنتيجة 1-0 في مباراتين متتاليتين. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حققت فوزين وتعرضت لخسارتين في آخر خمس مباريات لها، وكانت آخر نتائجها فوزًا بنتيجة 4-1 على باراغواي في 13 يونيو في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم. وقبل ذلك، خسرت 1-2 أمام ألمانيا في مباراة ودية يوم 6 يونيو، بعد أن تغلبت على السنغال 3-2 في الأسبوع الذي سبقه. وتشمل النتائج السابقة خسارتين أمام البرتغال وبلجيكا. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 10 أهداف واستقبلت 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الفريقان ثلاث مرات وفقًا للبيانات المتوفرة عن المواجهات المباشرة بينهما، حيث أُقيمت آخر مباراة بينهما في 7 يونيو 2025، عندما فازت تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1 في مباراة ودية. وقبل ذلك، فازت الولايات المتحدة الأمريكية في كلتا المواجهتين المسجلتين، حيث هزمت تركيا 2-1 في مباراة ودية في يونيو 2014، ثم فازت عليها مرة أخرى 2-1 في مايو 2010. وحققت تركيا فوزًا واحدًا من بين المباريات الثلاث، بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية في المباراتين الأخريين.

الترتيب

في المجموعة D، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية حالياً صدارة الترتيب في المركز الأول، بينما تحتل تركيا المركز الثالث بعد هزيمتها في الجولة الافتتاحية.