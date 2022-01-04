ترقب في مدريد وبرشلونة .. تحديد الموعد النهائي لتقرير مصير هالاند

تحدث النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بشكل غير رسمي عن مستقبله، وذلك خلال عطلته في ماربيا.

هالاند أكد أن مستقبله سيكون في إسبانيا، ويدرك ريال مدريد وبرشلونة جيدًا ما يمكن أن يفعله المهاجم النرويجي.

وفي برشلونة، فإن الإدارة تعلم جيدًا أهمية التعاقد مع لاعب بقيمة هالاند، لكن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها النادي حاليًا تجعل الأمور صعبة، أما في ريال مدريد، يقيسون الخطوات بهدوء شديد، وبأقصى قدر ممكن من السرية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد وبرشلونة يعلمان أنه يجب إغلاق الاتفاق على صفقة التعاقد مع هالاند قبل 31 يناير الجاري، لكن مع إتمام الانتقال في الصيف المقبل.

ما هو موقف برشلونة؟

في برشلونة، فإن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" جاهز لأي شيء، وهذا ينطوي على تحويل بعض الأصول الرئيسية بحثًا عن سيولة مالية.

كما يجب على النادي الكتالوني تحرير كتلة الرواتب من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

ومع الأرقام الحالية في موازنة برشلونة، فإن النادي الكتالوني ليس قريبًا حتى من إتمام عملية ضم هالاند.

ما هو وضع ريال مدريد؟

ريال مدريد على الجانب الآخر، يملك وضعًا اقتصاديًا مميزًا، يمكن من خلاله التوقيع مع هالاند دون مشاكل كبيرة.

ورغم التقارير المنتشرة مؤخرًا، فإنه لا يوجد اتفاق بين ريال مدريد واللاعب أو مع بوروسيا دورتموند.

وحسب "ماركا" فإن ريال مدريد تحدث مع الطرفين بالفعل، لكن المسؤولين عن النادي الملكي يواصلون دراسة طريقة وكيفية إتمام العملية بهدوء.

وينظرون في ريال مدريد إلى أن صفقة هالاند ممكنة، ويشعرون أن الوقت قد حان لتسديد الضربة المثالية.

ريال مدريد يرغب في تأمين خط الهجوم خلال العقد الكامل، بالتعاقد مع هالاند وكيليان مبابي، وبث الخوف والاحترام في نفوس المنافسين مرة أخرى، ويعلمون أنه لا يمكن بأي حال تأجيل العملية.

ما هو موقف بوروسيا دورتموند؟

أما في النادي الألماني، فإن الإدارة حثت هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا، على اتخاذ القرار بشأن الاستمرار أو الرحيل سريعًا.

وتتكاثر الشائعات وكل شيء يشير إلى أن الحل سيكون قريبًا، ولكن لن يكون هناك تغيير وشيك للفريق، حيث تشير جميع الخطط أن هالاند لن يرحل حتى نهاية الموسم.

ورغم استمرار عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى 2024، إلا أن الالتزام الذي حدث بين الطرفين وقت التوقيع تحدث عن اضطرار النرويجي للبقاء في "سيجنال إيدونا بارك" لمدة عامين، وقد تم الوفاء بذلك الآن.

وعلى صعيد متصل، يعرف رايولا بالاتفاق والشرط البالغ 75 مليون يورو لرحيل هالاند، والذي أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية الأسبوع الماضي.

ويسعى رايولا للتوصل إلى اتفاق سخي للغاية من أجل هالاند ووالده ونفسه، ومن هنا يأتي الاندفاع في إتمام الصفقة.

ومن المرجح أن يحترم قادة بوروسيا دورتموند اتفاقهم الذي تم التوصل إليه قبل عامين مع هالاند.

وفي الواقع، يتطلع بوروسيا دورتموند إلى بديل النرويجي، ويرون في كريم أديمي، أحدث مواهب الكرة الألمانية، اللاعب القادر على ملء الفراغ الذي يأتي من رحيل هالاند المتوقع بشدة.

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