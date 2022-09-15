"ترشيح النصر للفوز لضعف خصمه" .. هذا لا يليق بالعالمي!

النصر لا يتم ترشيحه لقوته

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أراء بعض زملائه الإعلاميين عبر القنوات الفضائية، بشأن حظوظ النصر في الفوز بالمباريات.

ما يحدث لا يليق بنادي النصر!

ونشر الدويش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يعترض فيها على ما يقوله الإعلاميين عن توقعاتهم لمباريات النصر.

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وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "الفنيون في البرامج الرياضية، رشحوا النصر للفوز ليس لقوته، وإنما لضعف الباطن كما قالو".

وواصل: "لم تعد قوة النصر هي التي ترشحه للفوز، بل ضعف خصمه! .. هذا لا يليق لا بالعالمي ولا بجمهوره".

النصر يستعد لمواجهة الباطن

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن مساء اليوم الخميس، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب حفر الباطن.

النصر يسعى لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تعثره في الجولة الثانية، بالخسارة أمام التعاون بهدف قاتل.

ويحتل العالمي المركز السابع بترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الباطن المركز السادس عشر "الأخير" بدون أي نقطة، حيث فشل في تحقيق أي فوز أو تعادل في الجولات الثلاث الماضية.

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