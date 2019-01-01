ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2019 | أوناس يشارك ماني وإيجالو في الصدارة ومحرز يقترب

تعرف على ترتيب كأس أمم أفريقيا 2019 بعد انطلاق ربع النهائي

أحمد رضوان | تويتر

تعيش القرة السمراء أجواء ساخنة في الصيف الحالي بانطلاق النسخة 32 من البطولة الأاهم فيها على صعيد كرة القدم كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019، وذلك بعد أن سُحبت من الكاميرون قبل 3 أشهر من انطلاقها بسبب عدم اكتمال الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

هناك تمثيل عربي جيد في هذه النسخة من المسابقة الأقوى في القارة السمراء، يقوده المنتخب المصري صاحب الأرض والضيافة بالإضافة إلى تونس والجزائر والمغرب، أما الضيف العربي الجديد على البطولة فهو منتخب موريتانيا.

اعتدنا في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على متابعة أسماء أفريقية سمراء رنانة لامعة في أوروبا، على غرار صامويل إيتو نجم الكاميرون وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار، لكن الآية انقلبت الآن ودخل الشمال الإفريقي بقوة بأسماء عالمية أبرزهما محمد صلاح نجم مصر وليفربول، ورياض محرز محارب الصحراء الجزائري المنضم الموسم الماضي لكتيبة جوارديولا في مانشستر سيتي.

فاز مهاجم الكونغو الديموقراطية جونيور كابانانجا بلقب هداف كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة 2017، أما آخر العرب فوزاً باللقب فكان النجم التونسي أحمد العكايشي الذي كان أحد خماسي الصدارة رفقة بيفوما وبالبوا ومبوكاني والنجم الغاني أندريه آيو.

من المتوقع أن تشهد نسخة العام الحالي من كأس الأمم منافسة شرسة على لقب الهداف، فكما ذكرنا فإنها تشهد تواجد نجوم كبار مثل صلاح ومحرز، لكن هذان الاسمان ليسا الوحيدان، فهناك جوهرة السنغال ساديو ماني الذي يحظى بمساعدة من نجوم آخرين في منتخب بلاده على غرار كيتا بالدي ومباي نيانج وإسماعيلا سار، كذلك زميل نجم السيتيزنس في منتخب الجزائر بغداد بونجاح هداف الدوري القطري.

وفي الأسطر التالية سنتعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2019..

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جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2019

أصبحت الصدارة أكثر ازدحاماً بعد تسجيل يوسف النصيري هدف تعادل المغرب مع بنين، في المباراة التي انتهت بهذه النتيجة وحسمها السناجب لصالحهم بركلات الترجيح، لكن ماني أبى إلا الانفراد بالصدارة وسجل في الدقائق الأولى من مباراة السنغال وأوغندا هدفاً وضعه في القمة منفرداً، لكن أصبح إيجالو شاركه في الصدارة في اليوم الثاني بعد أن سجل هدفين من ثلاثية نيجيريا في الكاميرون.

عاد الازدحام لصدارة جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا من جديد في اليوم الثالث من دور الـ16، حيث سجل باكامبو هدفاً من ثنائية الكونغو في مدغشقر، وأضاف آدم أوناس هدفه الثالث في المسابقة.

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2019: