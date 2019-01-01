ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20 | أجويرو ينفرد بالصدارة وماكينة بوكي التهديفية تتعطل
أحمد رضوان | تويتر
ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.
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كانت بداية الفرعون المصري في البريميرليج في تشيلسي تحت قيادة مورينيو، لكنه لم يحصل على الفرصة الملائمة فرحل إلى إيطاليا وخاض مغامرتين مع روما وفيورنتينا، ثم قرر مع بداية الموسم قبل الماضي العودة لإنجلترا من بوابة الريدز هذه المرة، فتألق بشدة وقدم نفسه من جديد ونجح في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي منفردًا في موسمه الأول، وحافظ عليها في الموسم الثاني لكن مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال.
لا يمكن التنبؤ بوجهة جئزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين ييجب وضعهم في الاعتبار بجانب ثلاثي الموسم الماضي، فلا يجب أن نغفل سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يلعب كرة هجومية جدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، كذلك نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا مفاجأة نورويتش سيتي هذا الموسم الفنلندي تيمو بوكي والكثير والكثير من الأسماء التي يمكنها الحصول على اللقب.
وفي الأسطر التالية نتعرف معًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20.
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20
فاز مانشستر سيتي على واتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بثمانية أهدافٍ نظيفة، سجل منها سيرخيو أجويرو هدفًا وضعه في الصدارة وحيدًا برصيد 8 أهداف، أما أبراهام فقد تراجع مؤقتًا للوصافة بفارق هدف، أما الفنلندي تيمو بوكي فصام عن التسجيل في هذه الجولة فتجمد رصيده عند الهدف 6.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|1
|سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي
|8
|2
|تامي أبراهام - تشيلسي
|7
|3
|تيمو بوكي - نورويتش سيتي
|6
|=4
|بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال
|5
|=4
|رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي
|5
|=6
|آشلي بارنز - بيرنلي
|4
|=6
|هاري كين - توتنهام
|4
|=6
|محمد صلاح - ليفربول
|4
|=6
|ساديو ماني - ليفربول
|4
|=6
|بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي
|4
|=6
|كالوم ويلسون - بورنموث
|4
|=12
|سيباستيان هالير - وست هام
|3
|=12
|دانييل جيمس - مانشستر يونايتد
|3
|=12
|ماسون مونت - تشيلسي
|3
|=12
|ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد
|3
|=12
|جيمي فاردي - ليستر سيتي
|3
|=12
|هاري ويلسون - بورنموث
|3
|=18
|جوردان آيو - كريستال بالاس
|2
|=18
|روبيرتو فيرمينو - ليفربول
|2
|=18
|تود كانتويل - نورويتش سيتي
|2
|=18
|ريتشارلسون - إيفرتون
|2
|=18
|كيفن دي بروينه - مانشستر سيتي
|2
|=18
|موسى دجينيبو - ساوثامبتون
|2
|=18
|راؤول خيمينيز - وولفرهامبتون
|2
|=18
|أليكساندر لاكازيت - آرسنال
|2
|=18
|إيريك لاميلا - توتنهام
|2
|=18
|أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد
|2
|=18
|نيل موبي - برايتون
|2
|=18
|سون هيونج مين - توتنهام
|2
|=18
|كريس وود - بيرنلي
|2