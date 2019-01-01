ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20 | فاردي ينضم للصراع بهدفه في بيرنلي

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 في إطار الجولة التاسعة

أحمد رضوان | تويتر

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20...

كانت بداية الفرعون المصري في البريميرليج في تشيلسي تحت قيادة مورينيو، لكنه لم يحصل على الفرصة الملائمة فرحل إلى إيطاليا وخاض مغامرتين مع روما وفيورنتينا، ثم قرر مع بداية الموسم قبل الماضي العودة لإنجلترا من بوابة الريدز هذه المرة، فتألق بشدة وقدم نفسه من جديد ونجح في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي منفردًا في موسمه الأول، وحافظ عليها في الموسم الثاني لكن مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جئزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين ييجب وضعهم في الاعتبار بجانب ثلاثي الموسم الماضي، فلا يجب أن نغفل سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يلعب كرة هجومية جدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، كذلك نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا مفاجأة نورويتش سيتي هذا الموسم الفنلندي تيمو بوكي والكثير والكثير من الأسماء التي يمكنها الحصول على اللقب.

وفي الأسطر التالية نتعرف معًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20

شهدت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز غياب أبرز هدافي المسابقة عن زيارة الشباك هذه المرة، حيث فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس دون الحاجة لأجويرو أو سترلينج، وكذلك نفس الحال لتشيلسي الذيحقق انتصاراً صعباً على نيوكاسل بهدف نظيف أحرزه ألونسو، وتعادل نورويتش بقيادة بوكي سلبياً مع بورنموث الذي يملك الهداف كالوم ويلسون، وفي قمة الجولة تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في غياب صلاح وغياب ماني عن التسجيل، بعد أن سجل لالانا هدف التعادلل للضيوف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: