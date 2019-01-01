ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20 | تامي أبراهام في الصدارة رفقة أجويرو بعد هدفة في ساوثهامبتون

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد إنتهاء الجولة الثامنة

أحمد رضوان | تويتر

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20...

كانت بداية الفرعون المصري في البريميرليج في تشيلسي تحت قيادة مورينيو، لكنه لم يحصل على الفرصة الملائمة فرحل إلى إيطاليا وخاض مغامرتين مع روما وفيورنتينا، ثم قرر مع بداية الموسم قبل الماضي العودة لإنجلترا من بوابة الريدز هذه المرة، فتألق بشدة وقدم نفسه من جديد ونجح في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي منفردًا في موسمه الأول، وحافظ عليها في الموسم الثاني لكن مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جئزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين ييجب وضعهم في الاعتبار بجانب ثلاثي الموسم الماضي، فلا يجب أن نغفل سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يلعب كرة هجومية جدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، كذلك نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا مفاجأة نورويتش سيتي هذا الموسم الفنلندي تيمو بوكي والكثير والكثير من الأسماء التي يمكنها الحصول على اللقب.

وفي الأسطر التالية نتعرف معًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20.

كابتن أمريكا أم ليونيل ميسي؟ ردود أفعال جنونية على أداء محرز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20

نجح ماني في التسجيل مجدداً في فوز ليفربول على ليستر سيتي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الثامنة، وفي المقابل واصل صلاح غيابه عن إحراز الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي وتحديداً منذ مباراة نيوكاسل التي أُقيمت في آنفيلد 14 سبتمبر الماضي، كما استطاع تامي أبراهام من تسجيل هدف تشيلسي الأول في مباراتهم ضد ساوثهامبتون والتي أنتهت لصالحهم بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى ثماني أهداف ويتصدر جدول الترتيب رفقة سيرخيو أجويرو.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: