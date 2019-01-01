ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يتشارك الصدارة مع بنزيما بهاتريك في سيلتا فيجو

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد انطلاق الجولة 13

أحمد رضوان | تويتر

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلاوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

انضم ليونيل ميسي للصراع بقوة على صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد أن أحرز هاتريك في فوز برشلونة على سيلتا فيجو على ملعب كامب نو ليتساوى مع كريم بنزيما بعد هدفيه في مرمى إيبار برصيد 9 أهداف، يأتي جيرارد مورينو خلفهم في المركز الثاني وفي جعبته 8 أهداف، وارتفع رصيد لوكاس بيريز الذي يقدم مستوى رائع في الفترة الأخيرة إلى 7 أهداف مناصفةً مع مورون مهاجم بيتيس.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: